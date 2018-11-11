Okullardan Çankaya'ya teşekkür

Çankaya'daki devlet okullarında 2014 yılından bu yana her yaz tatilinde kapsamlı tadilat yaparak okulları yeni döneme hazırlayan Çankaya Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü Yıldız Yerleşkesi'nde okul yöneticileri, öğrencileri ve okul aile birliği üyelerini konuk ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e ve belediye çalışanlarına teşekkür eden konuklar, çocukların ferah, temiz ve oyun alanları ile eğlenceli bir eğitim ortamına kavuştuğunu, bu durumdan velilerin de büyük bir memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in göreve geldiği 2014 yılından bu yana 218 okulda iç-dış boya, çatı onarımı, zemin asfaltlanması, tuvalet yenilemesi, bahçe duvarı gibi düzenlemeleri yapan Çankaya Belediyesi ekipleri, ağaç dikimi, bank, çöp kovası, basketbol potası yerleştirme ve zemin düzenlemesi gibi çalışmalarla da öğrencilerin iyi bir ortamda eğitim almasını sağladı. Okulların spor saha zemin ve bahçe duvarlarını da boyayan, oyun çizgilerini çizerek bahçe duvarlarına şablon şekiller çizen ekipler, öğrencilerin renkli bir okul ortamında eğitim almalarına önayak oldu.