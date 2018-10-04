Okullarına gelen sevimli misafirler öğrencileri coşturdu

Sincan Altınordu Layika Akbilek İlkokulunda gerçekleşen ''4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'' etkinliğine katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ''İnsan hakkı gibi hayvan hakkının da çok kutsal olduğuna inanıyoruz'' dedi.

Sincan Altınordu Layika Akbilek İlkokulunda ''4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'' etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde kedi, tavuk, tavşan keçi gibi birçok hayvan sergilendi. Hayvanları büyük bir merakla inceleyen öğrenciler, daha sonra gerçekleşen eğitimli köpeklerin gösterisinde de eğlenceli zaman geçirdiler.

Etkinliğin çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması açısından önemli olduğunu vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ''Belediye Başkanı olmam dolayısıyla bu konuyla ilgili çok farklı taleplerle karşılaşıyoruz. Hayvanların yok edilmesi, katledilmesini isteyen bir kafa yapısı maalesef var toplumumuzda. Ama buna karşılık hayvanseverlerimiz de var'' ifadelerini kullandı.

''İnsan hakkı gibi hayvan hakkının da çok kutsal olduğuna inanıyoruz''

''İnsan hakkı gibi hayvan hakkının da çok kutsal olduğuna inanıyoruz'' diyen Ercan şöyle devam etti:

''İnsan hakkı gibi hayvan hakkının da çok kutsal olduğuna inanıyoruz. Hayvanların da neslinin sürdürülmesi, doğal yaşam ortamlarının korunması bizim açımızdan çok önemli. Biz bu konudaki hassasiyetimizi belediye olarak muhafaza ederek hayvan haklarını koruyoruz. Bugün de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle bu hassasiyeti öğrencilerimizle de paylaşacağız. Çocuklarımız zaten ön yargısız, sevgisini paylaşabilen kardeşlerimiz. Bunu da inanıyorum ki en iyi şekilde yaşayacaklar. Belli bir yaştan sonra insanlara yeni alışkanlıklar kazandırmak çok zor. Çocuklara bunların öneminin hatırlatılması önemli. Bu yaştaki çocuklar ön yargısız. Zaten hayvanları seviyorlar. Bunun öneminin altını biz de daha iyi çizersek yetişkin olukları zaman da aynı çizgi üzerinde devam edecekler diye düşünüyorum.''

Oğuz Satılmış isimli bir veli, ''Çocukların küçükten yetişmesi lazım. Televizyonda kedilerin ,köpeklerin ayaklarını kestiklerini, öldürdüklerini görüyoruz. Hayvan sevgisinin çocuklara küçük yaşta aşılanması lazım'' şeklinde konuştu.

Necdet Dilsiz isimli bir vatandaş da, ''Aslında şu anda çocukların çoğu hiçbiri hayvanları tanımıyordu. Nasıl yetiştiğini bilmiyordu. Güzel bir etkinlik oldu. düzenleyenlere teşekkür ediyorum'' dedi.

Efe Köybaşı isimli öğrenci ise hayvanları sevdiğini ve onlara zarar vermediğini kaydetti. Berat Yıldırım isimli öğrenci, ''Keçi, kedi, civciv, papağan gibi hayvanları gördüm. Hayvanları seviyorum. Hatta ben sokakta kedi besliyorum. Annemle ben acıktığını gördüm. Süt ve ekmek aldık ve besledik'' açıklamalarında bulundu.

Göktuğ Büyük isimli öğrenci de, ''Kardeşim böyle bir etkinlik olduğunu söyleyince bende buraya geldim, merak ettim. Burada normalde insanların istese hemen göremeyeceği bir sürü hayvan var kaz, keçi gibi. Biz kardeşimle birlikte hayvanları gerçekten çok seviyoruz. Hatta sokakta bir kedimizi var. Her gün onu besliyoruz. Ben biraz kedilerden korkuyorum ama olabildiğince onları seviyorum'' diye konuştu.

Görkem Büyük, ''Keçileri, kedileri, tavşanları gördüm. Hayvanları çok seviyorum. Sokakta bazen benim kedilerimi korkutuyorlar. Ben onları savunuyorum'' ifadelerini kullandı.