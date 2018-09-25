‘Okuma odası' yakında hizmette

Keçiören Belediyesi, Çiçekli Merkez Camii'nde yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarının ardından abdesthane tadilatını tamamlayarak, dinlenme ve okuma odası yapımına hız kazandırdı.

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların da talebiyle Çiçekli Merkez Camii'nde başlatılan bakım ve onarım çalışmasıyla caminin abdesthanesi yenilenerek daha sağlıklı bir ortam sağlandı. Ayrıca vatandaşların dini vecibelerini yerine getirdikten sonra dinlenmesi ve okumalar gerçekleştirmesi için yapılan okuma odasının yapımında sona yaklaşıldı.

Çiçekli Merkez Camii'nde Kur'an kursuna gelen öğrencilerin rahatlıkla kullanabileceği okuma odası, cami cemaatine de tanışma, kaynaşma ve sosyal dayanışma ortamı sunacak.

Mahalle sakinlerine daha sağlıklı okuma imkanı

Camilerin, dini vecibelerin yerine getirildiği kutsal mekanlar olmasının yanı sıra toplumdaki kültürel gelişmelere de merkez olması için desteklenmesi gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Kutsal mekanımız olan camilerin bakımlı ve temiz olması oldukça önemli. Keçiören Belediyesi olarak camilerimize her fırsatta bakım ve tadilat desteği sunuyoruz” diyerek şöyle devam etti:

“Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri ‘oku' ile başlar. Bu anlamda Çiçekli Merkez Camii'nde yapımını sürdürdüğümüz okuma odasını oldukça önemsiyorum. Gerek cami cemaatinin gerekse Kur'an kursunda eğitim gören çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda Kur'an okuması için bu çalışmayı yaptık. Okuma odası tamamlandığında içerisini gerekli ekipmanlarla donatarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”