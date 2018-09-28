Öldürülen gencin cesedinin ranza içerisinde binadan çıkarılması kamerada

Ankara'da sevgilisinin birlikte olduğu genci 32 yerinden bıçaklayarak öldüren ve cesedi battaniyeye sararak ranzanın içerisinde dağlık alana atan Afgan uyuşturucu taciri, ülkeyi terk etme hazırlığı yaparken kıskıvrak yakalandı. Cesedi ranzanın içerisinde binadan çıkarma anları ise kameralara yansıdı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde 20 Eylül Perşembe günü meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Afganistan vatandaşı Ajmal Amani (27), daha önceden tanımadığı belirtilen Fatemah Safari'den (22) gelen telefonla sevgilisi Zeynab Rezaei'nin (18) bir başka Afganistan vatandaşı Ansar Yousefi (19) ile ilişkisinin olduğunu öğrendi. Telefonda tanıştığı Fatemah Safari ile buluşan Amani, Ansar Yousefi'nin evine gitti. Aynı kadınla birlikte olduklarını öğrenen iki Afgan genç arasında kavga çıktı. Kavgada Ajmal Amani, 3 kişinin gözü önünde Ansar Yousefi'yi 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Cesedi ranzanın içine koyarak apartmandan çıkardılar

Evdekilerin tedirgin olduğunu gören Ajmal Amani, hemen bir plan yaparak arkadaşını aradı. Cesedi bir battaniyeye sararak evde bulunan ranzanın içine koyan Amani, evde bulunan Javad Ataei'nin de yardımıyla önce boş bir ranzayı arkadaşının getirdiği kamyonete yükledi. Ortalığın sakin olduğunu gören ikili, cesedi koydukları ranzayı kamyonete yükleyip, Yousefi'nin cansız bedenini Sirkeli köyü civarında dağlık alana bıraktı. Boş arazide rast geldikleri ranzaları inceleyen vatandaşların cesetle karşılaşması üzerine olay polise bildirildi. Bir süre sonra alana ulaşan ekipler, Ansar Yousefi'nin cinayete kurban gittiğini tespit etti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayın aydınlatılması için tahkikat başlatıldı.

Maktulün parmak izinden katil zanlısına ulaşıldı

Olayın faillerini yakalamak için tahkikatı derinleştiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir ay önce Yozgat'ta parmak izi verdiği anlaşılan maktul Ansar Yousefi'nin o gün yanında bulunan kişiye ulaştı. Edinilen bilgiler doğrultusunda Ajmal Amani ismine ulaşan polis ekipleri, şahsın eşi Keziban Amani'nin ifadesine başvurdu. Amani'nin ifadesinde, eşinin eve geç saatte geldiğini, üstünün hep kan olduğunu ve kanlı elbiselerini hemen yıkamasını istediğini söylediği öğrenildi. Ajmal Amani'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şahsın İran üzerinden Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiğini ve bunları Afganistanlılara sattığını belirledi. Amani'nin irtibatlı olduğu kişilerin evlerine düzenlenen operasyonlarda Mohammedreza Moafi ve Mehdi Khalili gözaltına alınırken, çok miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların emniyetteki ifadelerinden yola çıkılarak zanlı ile beraberindeki 2 kadın ve 1 çocuğun önce Nevşehir'e, ardından da Sivas ve Erzincan'a geçtiği anlaşıldı. Üç ilde de zanlının izini süren Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler, sınır dışına çıkma hazırlığındaki şahsı Erzincan'da saklandığı evde kıskıvrak yakaladı.

Cinayete şahit olan 3 kişiyi sınırda öldürecekti, yakalandı

Dedektifler tarafından şahısların sınıra doğru gittikleri ve Ajmal Amani'nin sınırda cinayete şahit olan Zeynab Rezaei, Fatemah Safari ve Javad Ataei'yi öldüreceği belirlendi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Ajmal Amani, cinayete şahit olan Zeynab Rezaei ile Fatemah Safari çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, cesedi Amani ile birlikte taşıyan 17 yaşındaki Javad Ataei ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan gözaltına alınan Mohammedreza Moafi ve Mehdi Khalili'nin de sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilecekleri öğrenildi.