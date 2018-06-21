Olimpik yüzme havuzu tamamlanıyor

Dış cephe kaplaması tamamlanan inşaatta havuzların zemin çalışması devam ediyor.

Saray Mahallesi’nde Kaymakamlık binasının yanında inşa edilen yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan ve Kaymakamlık binası ile bölgeye yeni bir siluet kazandıran yüzme havuzu 4 kat olarak inşa edildi. İçerisinde asansör, bay-bayan spor salonu, fitness salonu, kafeterya, 240 kişilik seyirci kapasiteli bir adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, antrenman havuzu, çocuk havuzu, iki sauna-buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 adet sınıf/kurs odası, 4 adet idari ofis, sağlık odası, antrenör odası yer alacak. Ayrıca 69 araçlık açık otoparkı bulunan proje, Selçuklu-Türk mimari motifleriyle tasarlandı. Projenin hayata geçmesiyle ilçedeki önemli sportif ihtiyaçlara cevap vermesi bekleniyor. İçerisindeki üç havuz ile hizmet verecek olan Saray Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.