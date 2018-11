Omurilik felçlileri için karanlıkta koştular

Omurilik felçlileri yararına yapılan küresel bir sosyal sorumluluk hareketi olan “Run in the Dark” gece koşusu, 14 Kasım'da Türkiye'de ilk kez TED Ankara Kolejinde gerçekleştirildi. TED Ankara Koleji mensuplarının, öğrenci, veli ve mezunlarının yanı sıra Ankara'dan koşucular da etkinliğe katıldı. Koşucular, omurilik felçlileri yararına faaliyet gösteren Mark Pollock Vakfına destek olmak için dünyanın en büyük ilk ve orta öğretim kampüsü olan TED Ankara Koleji İncek Kampüsü'nde soğuk havaya aldırmadan fosforlu bilekliklerle 5 bin metrelik pistte koştular. Tüm dünyada 50 şehirde aynı gün düzenlenen etkinliğin Türkiye ayağını Dünya Ekonomik Forumunun gençlik inisiyatifi olan Global Shapers Topluluğunun Ankara ekibi organize etti.

Run in the Dark nedir?

Run in the Dark, bedensel ve görme engelli İrlandalı sporcu Mark Pollock'un kurduğu Trust Vakfı tarafından omurilik felçlileri yararına her yıl Kasım ayında dünyada 50 şehirde fosforlu kıyafetler ve kol bandı giymek sureti ile yapılan gece koşularıdır. 1998 yılında görme yetisini kaybeden ancak eve kapanmak yerine spor hayatına devam etmeyi seçen Mark Pollock, 220 kilometrelik yürüyüşle Gobi Çölü'nü 2 ayda geçmeyi başarmış, ardından da Güney Kutbu Maratonu'na katıldı. 2010 yılında geçirdiği bir kaza sonrası felç geçiren ve yürüme yeteneğini kaybeden Pollock, yaşam mücadelesine devam ederek Mark Pollock Trust Vakfını kurdu. Karanlıkta yapılan ilk yarış, 2011'de hala hastanede olan Pollock'ı desteklemek için İrlanda'da gerçekleşti. Etkinlik daha sonra dünyanın her köşesine hızlı bir şekilde yayıldı. Edmonton, New York, Lüksemburg, Sydney ve Singapur'da Mark Pollock Vakfını destekleyen etkinlikler düzenlendi. Geçtiğimiz yıl "Karanlıkta Koş" etkinlikleri sayesinde Mark Pollock Vakfı, 400 bin dolardan fazla değere sahip iki yeni Ekso Biyonik robotik bacak seti satın alıp İrlanda üniversitelerinde felçli insanlarla yapılan çalışmaların hizmetine sundu.