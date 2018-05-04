Önce annesini bıçakladı sonra 6 aylık bebeğini balkondan attı

kattan attı.

Olay, Altındağ ilçesinde bulunan 185 Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu ve bu sebepten dolayı tedavi gördüğü öğrenilen Ö.T. adlı kadın, bir anda sinir krizi geçirdi ve 6 aylık bebeğini kucağına alarak balkona çıktı. Ö.T.’yi sakinleştirmek için annesi geldi. Sinirine hakim olamayan Ö.T., eline geçirdiği bıçakla annesini sırtından bıçaklayıp balkona kilitledikten sonra 6 aylık kız bebeği ile diğer balkona geçti. Kanlar içinde kalan anne komşulardan yardım istedi. Annenin çığlıklarını duyan komşular durumu hemen ilgili yerlere iletti.

Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri, kadının kucağındaki bebeği aşağı atacağını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri de olay yerine çok kısa bir süre içinde intikal etti. İtfaiye erlerini gören kadın, bir süre gülerek aşağı baktı. Ekipler hemen mutfak balkonunda yaralı olan anneye oradan almak için harekete geçti ve açılır merdivenin yardımıyla balkona ulaştı. Ekiplerin balkona çıktığını gören Ö.T., kucağındaki 6 aylık bebeği bir anda 2. kattan aşağı attı. Beton zemine çakılan bebek ağır şekilde yaralanırken, elinde bıçak taşıyan anne Ö.T. kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. 6 aylık kız bebek ve anneannesi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sokaktan geçen hamile kadın fenalık geçirdi

Olayın yaşandığı sokaktan geçen yabancı uyruklu bir kadın ise Ö.T’nin bebeği atma anını gördü. Bunun üzerine bir süre şok geçiren kadın, bir anda yere düştü. Yabancı uyruklu kadının yardımına da vatandaşlar koştu. Kadını sakinleştiren mahalle sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 3. ambulans ekibi, yabancı uyruklu kadını, olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 aylık bebeği balkondan aşağı atan kadın öz altına alınırken, polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.