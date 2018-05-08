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08 Mayıs 2018 11:09

Önce karısını sonra kendisini vurdu

Başkent’te karısını silahla vuran şahıs, ardından aynı silahla kendisine ateş etti.

Önce karısını sonra kendisini vurdu

08 Mayıs 2018 11:09

Yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre olay, Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi 426. Sokak’ta meydana geldi. Ayhan F. (44) aralarında sorun olduğu öne sürülen eşi Satı F.’yi tabanca ile vurdu. Ayhan F. daha sonra aynı silahla kendini de vurdu. Olayı gören vatandaşlar polise ve acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralı oldukları tespit edilen karı kocayı Onkoloji Hastanesine kaldırdı.


Olayın, Satı F. çocuklarını okula bıraktıktan sonra yaşandığı öğrenildi.




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