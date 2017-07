Önder ve Ulubey’de temizlik seferberliği

100 personelle Önder ve Ulubey mahalleleri köşe bucak temizlendi.

Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bölgedeki eskimiş konteynırları yenileri ile değiştirdi. Ekipler, daha sonra 100 personel, 5 süpürge arabası, 3 tanker, ilaçlama arabası, kepçe ve kamyonla bölgeyi köşe bucak temizledi. Temizlik ekipleri, çöp döküm noktaları ve yolları da sabunlu sularla yıkayarak yaz aylarında oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmiş oldu.

“Gelişigüzel atılan her çöp çocuklarımızın sağlığını ve geleceğini tehdit ediyor”

Temizlik çalışmalarının Altındağ’ın her yerinde devam ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını istedi. Tiryaki, “Saatinden önce çıkarılan ve gelişigüzel atılan her çöp çocuklarımızın sağlığını ve geleceğini tehdit ediyor. Çöplerin saatinden önce ve gelişigüzel çıkarılmaması gerekir. Bu konuda Altındağ’da yıllardır temizlik seminerleri yapıyor ve Altındağ’ın genelinde her yıl milyonlarca rulo çöp poşeti dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Altındağ Belediyesi daha temiz bir çevre için vatandaşları bilinçlendirmeyi de ihmal etmiyor. “En iyi temizlik hiç kirletmemektir” parolasıyla yola çıkan Altındağ Belediyesi Temizlik Diyalog ve Kontrol Ekipleri; Önder, Hacılar ve Ulubey mahallelerindeki esnafı tek tek ziyaret ederek temizliğin önemi hakkında bilgi verdi, temizlik ile ilgili broşürler dağıttı.