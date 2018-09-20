Önerilerini değerlendiriyoruz

Çorum Sungurlu Bahşılı Köyü Derneği Başkanı Ümit Türker ve yönetimi Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akgül, “Sivil toplum dernekleri, bulundukları ilçelerdeki ihtiyaç ve faaliyetleri en iyi bilen kuruluşlardandır.Bu açıdan gerek derneklerimizin gerekse vatandaşlarımızın talep, istek ve önerilerini her zaman değerlendirmeye alıyoruz” dedi.

Gelecek için önemli

Derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında konuklarından bilgi alan Başkan Akgül, ilçede sivil toplum kuruluşlarının geleneklerini yaşatma anlamında faaliyetlerini sürdürmelerinin gelecek nesilleri için önemli olduğunun da altını çizdi.