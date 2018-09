Onkoloji Hastaları Çamlıdere'de

Şeyh Ali Semerkandi Hz. Türbesi ve ilçe merkezinde müzeleri ziyaret eden ziyaretçiler öğle yemeğinde Çamlıdere Belediye Başkanı H. Caner Can ile bir araya geldi. Öğle yemeği sonrasında ise Başkan Can Misafirler ile birlikte Çamlıdere yaylası göl park yanında düzenlenen uçurtma şenliğine katıldı. Başkan Can, misafirleriyle birlikte uçurtma uçurdu.

Çamlıdere'de olmaktan memnuniyetlerini dile getiren grup üyeleri Çamlıdere'nin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu vurgularken Başkan Caner Can, "Sizleri her zaman ilçemizde misafir etmekten onur duyarız her fırsatta sizleri bekliyoruz" diye konuştu.