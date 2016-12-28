Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 13:43

‘Orada Duruverseydi Zaman’ ile tarihe yolculuk

‘Orada Duruverseydi Zaman’ ile tarihe yolculuk

28 Aralık 2016 13:43

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, Pınar Ayhan’ın Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını ve dönüm noktalarını, bilinen tarihin dışındaki anekdotlarla anlattığı ‘Orada Duruverseydi Zaman’ adlı müzikli gösterisini ağırladı.
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97’inci yıl dönümü nedeniyle 27 Aralık’ta, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen gösteriye, 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer ile 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker,eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, CHP İstanbul eski Milletvekili Umut Oran da katıldı.
İki perde olarak sahnelenen gösterinin izleyenlere bir de sürprizi oldu. Pınar Ayhan’ın Anadolu’daki aydınlanma ve eğitim seferberliğinin önünü açan Köy Enstitüleri’ni anlattığı bölümde sahneye konuk müzisyen olarak çıkan bağlama virtüözü Cengiz Özkan, Âşık Veysel’in Köy Enstitüleri’nde öğretmenlik yaptığı dönemde yazdığı türkülerden birini seslendirdi.

“Zaman, orada duracak”
Yaklaşık iki yıllık yoğun bir araştırma ve hazırlık sürecinin ardından seyirciyle buluşan ‘Orada Duruverseydi Zaman’, izleyenleri tarih içinde yolculuğa çıkartan; müzikleri, dekor ve aksesuarlarıyla anlattığı dönemleri adeta yaşatan bir proje. Ancak projeyi farklı kılan, tarih sayfalarında belki de dipnot olarak kalan ancak öğrenildiğinde dönemin ruhunu kavramanızı sağlayan hikâyeleri.
Çanakkale Savaşı, Karadeniz Vapuru, Özsoy Operası ve Köy Enstitüleri’ne ilişkin insan öykülerinin yer aldığı, seyirciyi yaklaşık 100 yıllık bir zaman diliminde yolculuğa çıkaran projenin tasarımı müzisyen ve sunucu Pınar Ayhan’a ait. Proje Koordinatörlüğü’nü Gülçin Onbaşıoğlu’nun, dönem araştırma ve metin yazarlığını Banu Mertyürek Güler’in gerçekleştirdiği projenin görsel tasarımını Aslı Sinman Kutluay, kostüm danışmanlığını ise Esra Başıbüyük yapıyor. Uzandığı tarih dilimlerinden saklı kalmış melodileri de getiren ‘Orada Duruverseydi Zaman’ın hem doğu hem de batı müziklerini başarıyla icra eden orkestrası Aslı Gültekin (Çello), Bilgin Canaz (Ney), Erdinç Aktuğ (Perküsyon), Evren Kalaycıoğlu (Piyano) ve Murat Işık (Bağlama/Ud/Buzuki) gibi deneyimli müzisyenlerden oluşuyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç