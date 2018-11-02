Organ bağışına dikkat çekmek için Ankara'dan İstanbul'a pedallar dönecek

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için Medicana Ankara Hastanesinden hareket eden bisikletliler, İstanbul'a kadar bisiklet sürecek. Op. Dr. Ulaş Sözener, ''Şubat-Ekim 2018 döneminde toplam 297 böbrek nakli yüzde 99 başarı oranıyla gerçekleştirilmiştir'' dedi.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için bisikletle Ankara'dan İstanbul'a iki gün sürecek olan yolculuk başladı. Medicana Ankara Hastanesinden hareket eden ikili, önce Bolu'ya giderek, oradan da İstanbul'a kadar bisiklet sürecekler. Hastane çalışanları, Medicana Bilim Akademisi öğrencileri, hastalar ve hasta yakınlarının katıldığı etkinlikte organ bağışında insanların daha çok bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Medicana İnternational Ankara Hastanesi Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Op. Dr. Ulaş Sözener ise, ''Medicana Sağlık Grubu'nun organ nakli ekibi olarak ülkemizde toplumun yüzde 12'sinin kronik böbrek yetmezliğine sahip olduğunun, 22 bin böbrek ve 2 bin karaciğer nakli hastasının organ beklediğinin bilincindeyiz. Geçtiğimiz yıl her gün günde 26 hemodiyaliz hastasının hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu bilinçle çıktığımız yolda ekip olarak temel hedefimiz ülkemizde organ bekleyen tüm hastalara umut olmak ve hayat kurtarmaktır. Ekibimiz hem tüm hastanelerimizde beyin ölümü gerçekleşen vatandaşlarımızdan organ teminini artırarak kadavradan organ sayısını hem de üçlü, dörtlü, çapraz domino nakillerle canlı vericili organ nakli sayısını artırmaya çalışmaktadır. Günümüzde gelişmiş teknikler sayesinde doku uyumu olsun olmasın herhangi bir vericisi olan hastaların hemen hepsine organ nakli yapılabilir hale gelmiştir. Şubat-Ekim 2018 döneminde toplam 297 böbrek nakli yüzde 99 başarı oranıyla gerçekleştirilmiştir. Organ bekleyen binlerce insanın sesini duyurmayı da amaçladığımız bu yolda daha fazla yaşama dokunmak için başarıyla ilerlemeye devam ediyoruz. Yol boyunca herkesi destek olmaya davet ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Organ bağışına dikkat çekmek amacıyla bisikletiyle iki gün boyunca Ankara'dan İstanbul'a pedal çevirecek olan Talha Pınar, ''İstanbul'dan buraya geldik. Böyle projeler bizi çok heyecanlandırıyor. Normalde bu mesafeler çokça sürdüğümüz mesafeler fakat böyle projelere destek olmak, sosyal sorumluluk projelerinde farkındalık oluşturmak bizler için çok değişik anlam ifade ediyor. Bu projede olmaktan çok mutluyuz. Yaklaşık iki günlük bir turumuz olacak. İki gün sonra İstanbul'da olmayı planlıyoruz'' şeklinde konuştu.

''Organ bağışını daha fazla desteklemek amacıyla geldik buraya''

İstanbul'a gidecek olan bisikletli Osman Şirin de, ''Organ bağışını daha fazla desteklemek amacıyla geldik buraya. İlk etapta bir turumuz var. Bugünü turumuz Ankara'dan Bolu'ya ve Bolu'dan da İstanbul'a sürecek. Daha önce de böyle projelerde bulundum. Obezite için bir proje yapmıştık, bayağı ses getirmişti. Böyle projelerde bulunuyoruz'' açıklamalarında bulundu.

Bisikletler hareket etmeden önce Medicana Bilim Akademisi öğrencilerinin İstanbul'a ulaştırılmak üzere hazırladıkları notların bulunduğu küçük bir kutu gruba teslim edildi.