Organ bekleyen hastanın yardımına TSK yetişti

ANKARA (İHA) – İstanbul'da tedavisinin devam etmesi için acilen organ bekleyen hastanın yardımına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yetişti.

İstanbul'da tedavisinin devam etmesi için acilen organ bekleyen hastanın yardımına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yetişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bir helikopter bugün Çanakkale'deki donörden alınan organı ivedilikle hastaneye ileterek naklin gerçekleşmesini sağladı.