İmam hatip ortaokulunda bazı öğrencilerin Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hem ortaokul okuyup hem de hafızlık yaptıklarını belirten Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Çakıroğlu, "Proje kapsamında ilçe müftülüğüne bağlı Akyüzler Kur'an Kursu ve Hafız Hasan Akkuş Kız Kur'an Kursları iş birliğinde 78 öğrenci hem hafızlık yapıyor hem de ortaokulda okuyorlar" dedi.

İmam hatip ortaokulunda bazı öğrenciler Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi' kapsamında hem ortaokul okuyorlar hem de hafızlık yapıyorlar. Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Çakıroğlu, "Proje kapsamında ilçe müftülüğüne bağlı Akyüzler Kur'an Kursu ve Hafız Hasan Akkuş Kız Kur'an Kursları iş birliğinde 78 öğrenci hem hafızlık yapıyor hem de ortaokulda okuyorlar. Okulda geçen sene başlayan proje kapsamında bazı öğrenciler Kur'an-ı Kerim'in yarısından fazlasını ezberlediler. Yani yarım hafız oldular" ifadelerini kullandı.

Projeye dahil olmak isteyen 5. ve 6. sınıf öğrencileri için henüz fırsatın kaçmadığını belirten okul müdürü, okula ve projeye destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'a, Şube Müdürü Ercan Kaya'ya, Kur'an kursu hocalarına ve okulun öğretmenlerine teşekkür etti.