Örgüt liderinin gelini ‘tırnakçılıktan' gözaltına alındı

Ankara'da bir süpermarkette tırnakçılık yöntemiyle kasiyeri dolandıran bir kadın, önce kameralara sonra polise yakalandı. Gözaltına alınan kadının, geçtiğimiz aylarda ‘Mayalı' isimli gruba yapılan operasyonda gözaltına alınan örgüt liderinin gelini olduğu ortaya çıktı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir süpermarkete para bozdurma bahanesiyle gelen Yeliz M., kasiyere 200 TL uzatarak bozdurmasını istedi. Kasiyer parayı önce kağıt para şeklinde bozarak Yeliz M.'ye uzattı. Parayı eline alan Yeliz M., kasiyere tekrar parayı uzatarak madeni para istedi. Kasiyer parayı bu sefer madeni olarak bozdu ve Yeliz M.'ye verdi. Yeliz M. bu sefer de ‘kalsın' diyerek elindeki paraları kasiyere uzattı ve kendi 200 lirasını geri istedi. 200 TL'isini geri alan Yeliz M. hızla marketten uzaklaştı. Kasiyer akşam hesap kapatınca kasada 200 TL'nin eksik olduğunu fark etti. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen kasiyer, para bozdurmaya gelen Yeliz M.'nin 200 TL'yi aldığını fark etti. Bunun üzerine hemen polisi arayan kasiyer, Yeliz M. hakkında şikayetçi oldu.

‘Tırnakçı' lakaplı kadın gözaltına alındı

Şikayet üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları neticesinde şahsın ‘tırnakçı' lakaplı Yeliz M. (22) isimli kadın olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Yeliz M. gözaltına alındı.

Tırnakçı kadın örgüt liderinin gelini çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Yeliz M.'nin, geçtiğimiz Şubat ayında ‘Mayalı' isimli gruba yapılan operasyonda yakalanan örgüt lideri olan Orhan K. isimli şahsın gelini olduğu belirlendi.