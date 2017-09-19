Orhan Hikmet Azizoğlu’ndan Gaziler Günü mesajı

Gaziler günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Azizoğlu, kahraman halkımızdan gazi ve şehit yakınlarımıza yılda bir gün gereken saygı, ilgi ve şefkatin gösterilmesini istedi. İnsanlığın barış ve huzurunu temin etmenin yüce dinimizin temel ilkelerinden olduğunu ifade eden Azizoğlu, “Zira, İslam kelimesinin bir anlamı da barıştır. Barışı adında bayraklaştırarak insanlığa kucak açan bir dinin mensuplarıyız. Dinimiz, savaşı ancak vatanın ve milletin mukadderatına yönelmiş tehlikelere karşı mukaddes bir vazife sayar. ‘Hazır ol cenge, ister isen sulh-u salah’ sözü bu gerçeğin ifadesidir” dedi.

Müslüman Türk Milletinde vatan sevgisinin, onun engin imanının bir yansıması olduğunu belirten Azizoğlu, “İşte bu durumlarda dinimiz savaştan kaçmayı, büyük günah saymıştır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, ’Ne oluyor size ki, Allah yolunda savaşa çıkın denildiğinde yere çakılıp ağırlaştınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı, pek az bir şeydir.’ buyurmaktadır. Allah gazilere, dünya hayatını, ahiret için sattıklarından dolayı büyük bir mükafat verecektir. Din ve vatan için savaştan kaçanlar ise Allah’ın gazabına uğrarlar, onların yerleri cehennemdir” diye konuştu.

Gazilerin esas olarak din ve vatan için şehit olmak arzusuyla savaştıkları bilindiğini kaydeden Azizoğlu, şunları söyledi:

“Anadolu’nun islamlaştırılması için savaşa çıkan komutanlara gazi ünvanı verilmiştir. Osmanlının Bizans’a yakın bir uçta küçük bir beylik iken, cihana sözünü geçiren büyük bir devlet haline gelmesi bu gaziler sayesinde olmuştur. Her müslümanın arzulaması gerektiği iki mertebe vardır ki, bunlar; şehitlik ve gaziliktir. Çünkü bu rütbeler hayat karşılığında ve inanç sayesinde kazanılmaktadır. Hem Allah katında hem de halk nazarında şahadet mertebesine yükselmek büyük şereftir. Şehit; Allah yolunda canını seve seve feda edip, Allah’ın huzurunda diri olarak hazır bulunup, rızıklanacağı ve Cennete gireceğine şehadet olunacağı için bu adı almıştır. Gazi ise; Allah yolunda ve vatanı uğrunda savaştığı ve şehit olmayı arzu ettiği halde sağ kalan kimseye verilen addır. Gazi de, şehit olmak ve bu mertebeye yükselmek için savaştığından dolayı o da şehitler derecesindedir. Şehitlik ve gazilik olmadan vatan olmaz. Vatan; uğrunda şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarını akıttıkları toprak parçasıdır. Bugün sahip olduğumuz bu cennet vatan kahraman ecdadımızın her karış yerini kanları ile sulayarak bizlere emanet ettiği topraklardır. Bize düşen görev de; şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anmak, bu güzel vatanı korumak ve bizden sonraki nesillere devretmek olmalıdır.”