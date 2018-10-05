Orhan Veli Çankaya'da ölümsüzleşti

Çankaya Belediyesi, şiirin büyük ustası Orhan Veli Kanık'ın adını verdiği yeni parkı törenle hizmete açtı.

Çankaya Belediyesince şiirin büyük ustası Orhan Veli Kanık'ın adının verildiği yeni park törenle açıldı. Alacaatlı Mahallesi 4820. Cadde üzerinde bulunan 11 bin 596 metrekarelik Orhan Veli Kanık Parkı, bölgenin yeni yaşam alanı olarak hizmet vermeye başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Batman'da şehit olan askerler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya'ya yeni bir park daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Taşdelen, 4,5 yılda Çankaya'ya 630 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını ve bunun ilçe belediyeleri için bir rekor olduğunu belirtti. Çayyolu ve civar bölgelere 5 yeni Çankaya Evi, 2 yeni kreş, 1 bahar evi, 20 yeni park açıldığının da altını çizen Taşdelen, yeni birçok hizmetin de önümüzdeki dönem hayata geçirileceğini ifade etti.

“Orhan Veli'nin dizeleri gerçek oldu”

“Bu parkımızın adının Orhan Veli Kanık olması çok değerli. Kısa ömrüne çok sayıda eser sığdırmış bir şair olan Orhan Veli adına Çankaya'da bir park yoktu. Böylece bu eksikliği de gidermiş olduk. Orhan Veli Kanık'ın adını bu bölgemizde yaşatmış olmaktan da mutluluk duyuyoruz” diyen Başkan Taşdelen, Orhan Veli'nin “Uyandım baktım ki bir sabah, güneş vurmuş içime, kuşlara, yapraklara dönmüşüm” dizelerinin de bu parkla artık gerçek olduğunu belirtti. Taşdelen sözlerini, “Batman'da şehit düşen bütün vatan evlatlarına rahmet diliyorum, bu toprakları bize vatan yapanlar şehitlerimizdir” sözleriyle tamamladı.

“Anlatamıyorum”, “İstanbul'u Dinliyorum”, “Vatan İçin”, “Bedava”, “Açsam Rüzgara”, “Gün Olur” ve “Bekliyorum” gibi yıllardır dillerden dillere söylenen unutulmaz şiirlerin şairi Orhan Veli Kanık'ın adının verildiği park, 11 bin 596 metrekarelik büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Yeşil dokusu, çocuk oyun alanı, yürüyüş ve koşu yolları ile bölgenin yeni yaşam alanı olan park, Türk edebiyatının büyük şairi Orhan Veli Kanık adını Çankaya'da sonsuza kadar yaşatacak.