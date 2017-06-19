Orman Bakanlığı Türkiye’yi yeşillendirmeye devam ediyor

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından uygulanan ağaçlandırma projeleri kapsamında ibadethane bahçeleri, mezarlıklar, hastane ve sağlık ocağı bahçeleri ile okullarda fidan dikim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yürütülen bu çalışmalar çerçevesinde yılbaşından bu yana 207 adet ibadethane bahçesine 36 bin 300, 301 adet mezarlığa 54 bin 500, 8 bin 516 adet okul bahçesine 194 bin 500 adet fidan diken bakanlık, ayrıca 52 adet hastane ve sağlık ocağı bahçesinde de 17 bin 800 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Yılbaşından bugüne kadar 6 milyon 715 bin adet fidan ücretsiz dağıtıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bakanlık olarak ülkeyi yeşile bezemek için büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Orman teşkilatımız özellikle ibadethane, mezarlık, sağlık kuruluşları ve okul bahçelerinin ağaçlandırılması için gerçekten büyük bir özveri ile çalışıyor. Buralarda yılbaşından bu yana 304 bin adet fidanı toprakla buluşturduk, bundan sonra da bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın istedikleri yere fidan dikmeleri ve ağaçlandırma çalışmalarımıza katkı sağlamaları maksadıyla bedelsiz fidan dağıtımına da devam ediyoruz. Yılbaşından bu güne vatandaşlarımıza 6 milyon 715 bin adet fidan dağıttık, bundan sonra da bedelsiz fidan dağıtımına devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan dağıttığımız bu fidanları zaman kaybetmeden toprakla buluşturmalarını ve diktikleri bu fidanların bakımını sağlamalarını rica ediyoruz.”