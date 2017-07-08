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08 Temmuz 2017 10:08

Orman ve Su İşleri Bakanlığı İzmir’deki yangın sahasında temizlik çalışmalarına şimdiden başladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İzmir Menderes’te meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda temizlik çalışmalarına başladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı İzmir’deki yangın sahasında temizlik çalışmalarına şimdiden başladı

08 Temmuz 2017 10:08

Yangının kontrol altına alınmasından iki gün sonra harekete geçen ekipler, Kasım ayında yeniden ağaçlandırılacak arazi için şimdiden çalışmaya başladı.


1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve rüzgar sebebiyle hızla büyüyen yangın 3 günde kontrol altına alınabilmişti. Yangına 14 helikopter, 5 uçak, 35 su tankeri, 104 adet arozöz ve 25 adet iş makinesi ile müdahale edilmiş ve söndürme çalışmalarının ardından alanda soğutma faaliyetlerine geçilmişti.


Zarar Gören Alan Kasım Ayında Yeniden Ağaçlandırılacak


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatı ile soğutma çalışmaları ile birlikte yanan orman alanında arazinin temizlenmesi ve fidan dikimine hazırlanması için gerekli çalışmalara başlandı. 15 adet iş makinesi ve 50 işçinin yer aldığı temizlik ve toprak hazırlama çalışmaları en kısa sürede bitirilecek ve yangından zarar gören alan dikim sezonu olan Kasım ayında yeniden ağaçlandırılmaya başlanacak.


Yangına Çok Kısa Sürede Müdahale Edildi


Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Menderes’te meydana gelen orman yangınına 10 dakika gibi bir sürede müdahale etmeye başladıklarını belirterek şunları söyledi;


“Maalesef İzmir’de ve ülkemizin başka yerlerinde orman yangınları ile karşı karşıya kaldık. Ancak orman teşkilatımız çok büyük bir gayret gösterdi. Yangına çok kısa sürede müdahale etti ve canları pahasına mücadele sergiledi. Bende söndürme ve soğutma çalışmalarının hemen ardından buranın yeniden ağaçlandırılması için talimat verdim. Kasım ayında dikim sezonunun başlamasıyla birlikte fidanları toprakla buluşturmak için çalışmaları şimdiden başlattık.”




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