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24 Aralık 2016 10:47

Orman ve Su İşleri Bakanlığı türleri koruma ve izleme çalışmalarını sürdürüyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı türleri koruma ve izleme çalışmalarını sürdürüyor

24 Aralık 2016 10:47

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Akdeniz Foku’nun korunması açısından küçük yaşta farkındalık oluşturmak maksadıyla 2016 yılında Erdemli-Anamur arasındaki yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren devlet okullarında yaklaşık 600 öğrenciye eğitim verildi ve hala verilmeye devam ediliyor” dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü türleri koruma ve izleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Erdemli ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitü Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen Mersin İli Akdeniz Foku Tür Koruma Eylem Planı ile Akdeniz foklarının izleme çalışmalarına devam ediliyor.
Nisan ayında Mersin kıyılarında başlanan izleme çalışmaları ile Mersin Erdemli Narlıkuyu Mevki ile Antalya Gazipaşa İlçesi Kaledran Mevki arasında kalan çok sayıda Akdeniz Fokunun üreme, beslenme ve dinlenme mağaraları tespit edilmeye çalışılıyor. Elde edilen Akdeniz Foku envanteri sayesinde de fokların popülasyon durumları belirleniyor.

Toplam 15 fotokapan ile izleme yapılıyor
Yürütülen çalışmalarda tespit edilen üreme mağaralarına yerleştirilen fotokapanlar sayesinde fok habitatları izlenebiliyor. Şimdiye dek yürütülen izleme çalışmalarında 10 adet fok üreme mağarasında toplam 15 fotokapan ile izleme yapıldı. İlerleyen dönemde yaklaşık 10 fok mağarasına daha fotokapan yerleştirilmesi planlanıyor. 15 adet fotokapandan alınan görüntüler ve arazi çalışmalarıyla yapılan izlemeler neticesinde her bir fok mağarasında fokların günlük aktivite desenleri çıkartıldı ve dönemlik mağarayı kullanma durumları incelendi. Gerek arazi çalışmalarında gerekse fotokapan görüntülerinde özellikle de yavrulu fokların görülmesi ve kayıt altına alınması türün neslinin devamlılığı açısından olumlu bir gelişme olarak kaydedildi.
Akdeniz Foku, Mersin kıyılarında uluslararası sözleşmelerle ve ulusal düzeyde kanunlarla korunan, nesli tehlike altındaki nadir ve bayrak türlerden biri olma özelliği taşıyor. Bu nadir ve nesli tehlike altında olan türün neslinin devam etmesi için yaşam alanlarının mutlaka korunması gerektiğinin altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu “Özellikle yerel halkın bilinçlenmesi ve korumaya katkı sağlaması bu açıdan büyük önem taşıyor. Akdeniz Foku’nun korunması açısından küçük yaşta farkındalık oluşturmak maksadıyla 2016 yılında Erdemli-Anamur arasındaki yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren devlet okullarında yaklaşık 600 öğrenciye eğitim verildi ve hala verilmeye devam ediliyor” ifadelerini kullandı.
Akdeniz Foku ile alakalı bilgi edinmek için veya fokun hasta, yaralı, ölü görülmesi durumunda ihbar edilebilmesi için www.akdenizfokumersin.com ihbar hattının oluşturulduğunu belirten Bakan Eroğlu, vatandaşların bu nesli tehlikedeki bayrak tür için hassas davranması ve yetkililerle işbirliği halinde olması gerektiğini de kaydetti.



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