Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaban hayatına sahip çıkmaya devam ediyor

Yaralanmış, güçten düşmüş, annesiz kalmış yavruların bakımları ve tedavileri bu istasyonda yapıldıktan sonra etrafı korunaklı olan yaban hayvanı üretme yerleştirme sahalarında ormana bırakılıyor.

İkiz karacalar 1,5 yaşına geldi

Özellikle karacalar için iyileştirme merkezi olarak kullanılan Polonezköy Geyik-Karaca Üretme İstasyonu’nda şu an itibariyle 15 adet kızıl geyik ile 16 adet karaca bulunuyor. 2016 yılında söz konusu istasyonda dünyaya gözlerini açan ikiz yavru karacalarda sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Haziran 2016’da doğan biri dişi biri erkek olan yavrulara ’Kiraz’ ve ’Fındık’ ismi verilmişti. Sağlıklı bir şekilde büyümeye devam eden ve üretme istasyonunun neşe kaynağı olan yavrular 1,5 yaşına geldi.

“Tabii çeşitliliğin korunmasını hedefliyoruz”

Yaban hayatındaki dengenin sağlanması ve yaban hayvanlarının sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirme maksadıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Kurduğumuz üretme istasyonlarında tedavileri sağlanan ve yetiştirilen memeli yaban hayvanlarını zaman zaman yine tabiata bırakıyoruz. Bu şekilde hem popülasyonlarını devam ettirip, çoğalmalarını hem de tabii çeşitliliğin korunmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı.