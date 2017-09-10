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10 Eylül 2017 13:44

Ormanda ağaca asılı kadın cesedi bulundu

Başkent’te ormanlık bir alanda ağaca asılı halde kadın cesedi bulundu.

Ormanda ağaca asılı kadın cesedi bulundu

10 Eylül 2017 13:44

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu bilinmezken, polis inceleme başlattı.


Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda şişe toplayan bir vatandaş, ağaca asılı bir kadın olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis cesedin etrafına güvenlik şeridi çekti.


Olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerinde ve etrafta delil topladı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın isminin Nazmiye T. (52) olduğu belirlendi. Ölüm haberinin verilmesi üzerine olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.


Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu bilinmezken, polis inceleme başlattı.




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