Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Ortadoğu'da harap olan bilim merkezlerini ve sekteye uğrayan akademik hayatları ortaya koymak, uluslararası farkındalığı arttırmak üzere hazırlanan "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi"nin ilk paneli New York'ta gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında lansmanı gerçekleştirilen "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi"nin ilk paneli New York'ta yapıldı. YÖK tarafından Ortadoğu'da harap olan bilim merkezlerini ve sekteye uğrayan akademik hayatları ortaya koymak, uluslararası farkındalığı arttırmak üzere hazırlanan proje kapsamında New York'a giden YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Zeliha Koçak Tufan ile Panelistler Prof. Dr. Ümran İnan ve Prof. Dr. Fuat Keyman, panel öncesi New York Başkonsolosu Alper Aktaş ve BM Daimi Temsilcisi Sayın Feridun Sinirlioğlu ile görüştü. Proje ekibi ayrıca New York ve çevresinde okuyan Türk öğrencilerle de toplantı gerçekleştirdi. Proje hakkında bilgi alan öğrenciler, hem YÖK tarafından başlatılan uluslararası projeden hem de alanlarında tanınmış Türk bilim adamları ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Ümran İnan Stanford Üniversitesinde, Prof. Dr. Fuat Keyman Harvard Üniversitesinde Prof. Dr. Nihat Berker ise MIT'de uzun yıllar öğretim üyeliği yapmışlardı. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan proje ekibi daha sonra State University of New York yetkilileri ile de bir toplantı gerçekleştirdi.

Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk panel olan "New York Paneli"nde, Türkiye'nin mültecilerin eğitimlerine devam edebilmesi için yapmış olduğu projelerden bahsedilerek, YÖK ve Türk Üniversitelerinin iyi uygulama örnekleri anlatıldı. Panele katılan Amerikalı akademisyenlerce de projenin bu konuda önemli bir farkındalık oluşturacağı belirtilerek, Türkiye'nin mülteciler için yaptıklarının uluslararası kamuoyunca yeterince onure edilmediği ve arzu edilen seviyede desteklenmediği de ifade edildi.