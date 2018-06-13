Ortadoğu’ya hazır başörtüsü ve duvak ihracatı

Mimosa Modaevi tasarımcısı ve makyöz Fatma Esma Özkaracan, bu alanda 2013’den bu yana faaliyet gösterdiğini belirterek, gelinlik, nişanlık ve kına kıyafeti ile üzerine hazır duvak, hazır başörtüsü tasarımı yaptıklarını söyledi. Her renk ve modelde üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Özkaracan, modellerin çok beğenildiğini ve tercih edildiklerini bildirdi. Türkiye’nin yanında Ortadoğu ülkelerine ürün sattıklarını anlatan Özkaracan, “İşimizi severek yapıyor ve çeşitli eğitim seminerleri ile de kendimizi geliştiriyoruz. Gelinlikte gelin başı, duvak ve makyaj çok önemli. Gelinlerin kendilerini özgüven içinde hissetmesi ve doğal olarak düğün boyunca mutlu olmaları giyimleri ve makyajları ile de ilgili. Bu nedenle gelin başları içinde gelinlerin seçeceği modellerin uzman ellere bırakılması bir güven işidir. Özellikle tesettürlü gelinlerimiz için. Çünkü tesettür üzerine gelinlik ve gelin başları son yıllarda gelişme gösterdi. Önceleri tesettürlü bayanlar için çok az seçenek vardı. Hem gelinlik hem de gelin başlarında alternatif bulamayan birçok gelin için tedirginlikler aylar öncesinden başlardı. Artık öyle değil. Bizler Mimosa Modaevi olarak hazır duvak, türban tasarımı ve makyajın başarıyla üstesinden geliyor ve en değerli günlerinde gelinlerimizi mutlu ediyoruz” dedi.

Tesettürlü gelin başını güzel bir makyaj ile tamamlamanın işi mükemmelliğe götüreceğine dikkat çeken Esma Özkaracan, “Tesettür gelin başlarında seçilen makyaj türünün gelin başı ile uygun olması çok önemlidir. Çünkü yanlış bir makyaj seçimi ve yapımı ile her şey altüst olabilir. Mimosa Modaevi’nde uzman makyöz ile gelin başınıza ve yüz hatlarınıza en uygun makyajı sizin de mükemmel tercihleriniz ile buluşturarak en mutlu gününüze en güzel şekilde sizleri hazırlıyoruz” diye konuştu.

Ürünlerin pratik kullanımı sayesinde müşterilerin kendilerinin içine bağladıkları bonenin üzerine gerek arkadan, gerekse boyundan bağlayabildiklerini anlatan Özkaracan, her renk ve modelde tasarım yapılıp dikilebildiğini kaydetti.

Tesettürde trend pratik ve şıklık

Tesettür modasında daha pratik, daha kolay, şık ve kullanışlı modellere doğru gidildiğini kaydeden Özkaracan, bu durumum başörtülerini de etkileyerek müşterinin tercihini kullanışlı, pratik ve şıklıktan yana kullandığını söyledi.

Mimosa Modaevi kurucusu Güngör Duran da hazır başörtüsü ve duvakların son birkaç yıldır çok tercih edildiğini belirterek, “Müşterilerimiz bu ürünleri birden fazla kullanıma uygun olmasından, kuaförlerin çoğu drape ve türban bağlamayı bilmedikleri için ya da kuaförün olmadığı bir yerde kendileri pratikçe takmak için tercih ediyorlar. Gerek ülkemizde, gerekse Ortadoğu ve Arap ülkelerine yaptığımız satış ve müşteri memnuniyeti bizi mutlu ediyor” dedi.