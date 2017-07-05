OSBÜK 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Olağan Genel Kurulunda Memiş Kütükcü oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

TOBB Konferans Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen OSBÜK 15. Olağan Genel Kurulunun açılışında konuşan OSBÜK ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’de 316 organize sanayi bölgesi bulunduğunu ve organize sanayi bölgelerindeki 51 bin işletmede 1 milyon 738 bin kişiye istihdam sağlandığını vurgulayarak, “OSB’ler milyonlara iş, aş oldu” dedi.

OSBÜK’e özel hukuk tüzel kişiliği kazandıran Üretim Reform Paketi ile birlikte OSB’ler ve OSBÜK için yeni bir dönem başladığının altını çizen Kütükcü, “Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi ile TRT payı, hafta sonu çalışma izni, emlak vergisi, tapu harcı uygulaması gibi pek çok yük sanayicilerimizin sırtından alındı. Artık daha fazla üretme zamanı. Bundan önce olduğu gibi OSB’lerimiz bundan sonra da Türkiye’nin üreten gücü olmaya devam edecek. Organize sanayi bölgelerimiz artık özel hukuk tüzel kişiliğe kavuşan bir OSBÜK’le çok daha güçlü şekilde temsil edilecekler. Bakanlığımızla OSB’ler arasında bir köprü vazifesi gören, OSB’lerimizin ortak sesi olan OSBÜK, daha etkin bir yapıyla hizmet üretecek” şeklinde konuştu.

Kütükcü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’a da teşekkür ederek, yüksek faiz oranları ve sanayiciye potansiyel suçlu gözüyle bakan yargının iş dünyasının motivasyonunu düşürdüğünü sözlerine ekledi.

“Maliyet kamburu eritiliyor”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu da, Üretim Reform Paketi’nin sanayicinin maliyetlerini düşürdüğünü söyledi. OSB’ler için yeni bir dönemin başladığını belirten Murzioğlu, “Üretim Reform Paketi ile rasyonel ve katılımcı reformlar hayata geçirildi. Reformlar, kalifiye eleman sorununun çözümüne de katkı sunacaktır” dedi.

“Sanayicilerimizin hızını kesen her şeyi ortadan kaldırdık”

Genel Kurulda sanayicilere hitap eden TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da, Türkiye’nin zor süreçlerden geçtiğini ancak hiçbir zorluğun Türkiye’yi üretimden vazgeçiremediğini ifade etti. Üretim Reform Paketi’yle birlikte sanayicinin maliyetlerinin düşürülerek, rekabet gücünün artırıldığını dile getiren Altunyaldız, “Sanayicilerimizin hızını kesen her şeyi ortadan kaldırdık. Yaptığımız reformlarla sanayicilerimizin önünü açtık. Artık sanayimizi daha fazla katma değer üreten bir yapıya dönüştürmemiz lazım” dedi.

“OSB’leri her zaman destekleyeceğiz”

Son olarak söz alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise, sanayicinin üretimin önünü açmak için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. OSB’lerin çatı kuruluşu olan OSBÜK’ün yapısının güçleneceğini vurgulayan Bakan Özlü, istihdam sağlayan, üretim yapan OSB’lerin her zaman destekleneceğini söyledi.

OSBÜK’ün yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Konya OSB Başkanı Memiş Kütükcü, Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, İzmir Torbalı OSB Başkanı Hakkı Attaroğlu, Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, ASO 2. ve 3. OSB Başkanı Seyit Ardıç, Çorum OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Mustafa Yağlı ve Mersin Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli."

Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Müsteşar Ersan Aslan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve OSB başkanları ile OSBÜK delegeleri katıldı.