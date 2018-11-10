OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Ecdadımızın emanetini yüceltmeye devam edeceğiz"

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in ölümünün 80'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Atatürk ve silah arkadaşlarının emaneti olan Cumhuriyeti daha da yüceltmek için camia olarak hiç durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Kütükcü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları büyük bedeller ödeyerek, bizlere yurdumuzu, bu toprakları emanet etmiştir. Onların emanetine sahip çıkmak ve bu emaneti yüceltmek bizim millet olarak vazifemizdir. OSB camiası olarak ecdadımızdan aldığımız bu emaneti daha da yüceltmek, milletimizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak için bugüne kadar durmaksızın çalıştık, bundan sonrada da çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bağımsızlığımızın sembolü olan Cumhuriyeti bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.