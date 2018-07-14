Kütükcü, “OSB camiası olarak 15 Temmuz FETÖ ihanetini de, bu ihanete karşı canını siper eden aziz milletimizi ve kahramanlarımızı da asla unutmayacağız” dedi.

Kütükcü, Türkiye’nin 15 Temmuz akşamı ve sonrasındaki süreçte milli dayanışma ruhuyla tüm dünyaya güçlü bir birlik-beraberlik mesajı verdiğinin altını çizerek, “15 Temmuz ihanetiyle ülkemizi kaosa ve karanlığa itmek isteyen hain FETÖ/PDY terör örgütü ve işbirlikçilerinin karşısında milletimiz çok güçlü ve asil bir duruş sergileyerek canını siper etmiş, tüm şer odaklarının hesaplarını boşa çıkarmayı başarmıştır. Öncelikle sinemizde sonsuza dek yaşayacak olan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. OSB camiası olarak aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu vatanı daha da yüceltmek için daha büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıyor, üretiyoruz. Biz demokrasiye ve ülkemize olan inancımızı her zaman güçlü tuttuk. Bundan sonra da vatanımızın geleceğini hep birlikte yazmak için, bu inancı daha da pekiştirerek, birlik ve beraberlik içerisinde tüm zorlukları göğüsleyecek, ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşıyacağız. Türkiye’nin üreten gücü OSB camiası ve OSBÜK olarak bugüne kadar olduğu gibi, içinde bulunduğumuz yeni dönemde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, güçlü Türkiye’nin inşasına aralıksız katkı vermeye, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.