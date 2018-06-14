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14 Haziran 2018 14:53

OSBÜK Başkanı Kütükcü’den Ramazan Bayramı mesajı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

OSBÜK Başkanı Kütükcü’den Ramazan Bayramı mesajı

14 Haziran 2018 14:53


Bayramların gönüller arasında sevgi, barış ve hoşgörü köprülerinin yeniden inşa edilmesi için bir fırsat olduğunun altını çizen Başkan Memiş Kütükcü, “Mübarek Ramazan ayının ardından Allah’a çok şükür ki bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Kültürümüzde çok farklı bir yeri olan bayramlarımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için çok önemli bir vesiledir. Küskünlüklerin giderildiği, huzurun ve mutluluğun paylaşılarak çoğaldığı, dertlerin ise yine paylaşılarak hafifletildiği bayramlar, hepimizi kardeşlik etrafında birleştirmektedir. Bu Ramazan Bayramı’nın da başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin kardeşlik duygularıyla kenetlendiği bir bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. OSB camiası olarak, Türk özel sektörü olarak işçisiyle sanayicisiyle hep birlikte üreterek Türkiye’yi daha güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi her geçen gün daha da güçlendirerek, hedeflerimize ulaşacağımızdan hiç şüphem yok. Bu vesileyle başta alın teri ile Türkiye’yi büyüten, hedeflerine yaklaştıran çalışan kardeşlerimiz olmaz üzere, camiamızın, milletimizin ve dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramlardaki huzurun kalıcı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.




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