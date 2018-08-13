OSBÜK: “OSB camiası olarak devletimizin yanındayız”

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, “Türkiye ekonomisine yapılan her türlü ahlaksız saldırı ve yaptırımlara karşı OSB camiası olarak devletimizin yanındayız. İş dünyası olarak bu süreci paniğe kapılmadan, doğru adımlar atarak devletimizle birlikte aşacağız” dedi.

Türkiye’nin uzunca bir süredir milli bir mücadele verdiğini, dövizde yaşanan hareketliliğin de bu mücadelenin ekonomik boyutu olduğunun altını çizen OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, “İş dünyası olarak, OSB camiası olarak tarihimizin en zor dönemlerinde bile üretimden vazgeçmedik. Algı operasyonlarıyla ülkemize ekonomi başta olmak üzere her alanda diz çöktürmek isteyenlere asla boyun vermedik. İş dünyası olarak ülkemiz adına sorumluluk almaktan da hiçbir zaman kaçmadık. Bugün hepimiz için yeni bir mücadele günü, yeni sorumluluklar alma zamanı. Devletimiz, özel sektörümüz ve finansal kurumlarımız başta olmak üzere topyekun millet olarak, ülkemizin ve işletmelerimizin geleceği için daha fazla sorumluluk almak, her türlü zorluğu daha güçlü bir kararlılıkla göğüslemek zorundayız. Bu mücadele Türkiye’nin uzunca süredir verdiği milli mücadelenin ekonomik boyutudur. İnanıyorum ki Türkiye yeni ve güçlü adımlarla bu mücadeleden de zaferle çıkacaktır” şeklinde konuştu.

“İşletmelerimize sahip çıkmalıyız”

Açıklamasında üreterek ülke ekonomisinin temelini oluşturan işletmelerin Türkiye’nin en önemli kazanımlarının başında geldiğini vurgulayan Kütükcü, şunları söyledi:

“İşletmelerimiz hepimizin ortak değeri, Türkiye’nin kazanımları. Dolayısıyla ekonomide olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bugünlerde özellikle sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardaki söylentilerle ve dedikodularla işletmelerimizi yıpratmamalı, aksine işletmelerimizin stresini azaltarak, sanayicilerimizi üretime daha fazla motive eden yaklaşımlar sergilemeliyiz.”