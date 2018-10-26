OSBÜK, OSB'lerde ruhsat ve yatırım süresinin uzatılmasını talep etti

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'yi ziyaret etti. OSBÜK Başkanı Kütükcü, Bakan Yardımcısı Büyükdede'den ekonomik koşullar iyileşinceye kadar OSB'lerde bir yıl olan ruhsat alma süresinin iki yıla, iki yıl olan üretime geçme süresinin ise üç yıla uzatılmasını talep etti.

Organize sanayi bölgelerinin ülke sanayisine katkısı ve OSBÜK'ün faaliyetleri ile ilgili Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'ye bilgi veren OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lerin Türk sanayisinin bel kemiği olduğunu vurguladı. 2017 yılında çıkan Üretim Reform Paketi ile birlikte OSB'lerin çok önemli kazanımlar elde ettiğini ve bu motivasyonla Türkiye'nin büyümesine ciddi katkılar sunduğunu aktaran Kütükcü, “Bugün ülkemiz zor bir ekonomik dönemden geçiyor. OSB'lerimiz ve OSB sanayicilerimiz de elbette bu süreçten etkileniyor. Bu etkiyi en aza indirmek, OSB'lerimizi ve OSB yatırımcılarımızı rahatlatmak için bakanlığımızdan ve devletimizden ekonomik koşullar daha da iyileşinceye kadar OSB'lerde bir yıl olan ruhsat alma süresinin iki yıla, iki yıl olan üretime geçme süresinin ise üç yıla uzatılmasını talep ediyoruz. Bu dönemde böyle bir düzenlemenin çok anlamlı olacağını ve sanayicilerimize moral vereceğini, motive edeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Kısa çalışma ödeneği gelsin, asgari ücret desteği devam etsin”

OSB alanlarının ve kaynakların daha verimli kullanılması için OSB'lerdeki emsal değerinin artırılması gerektiğini de aktaran Kütükcü, Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye kısa çalışma ödeneğinin getirilmesi ve asgari ücret desteğinin devam etmesi yönündeki taleplerini de iletti. Kütükcü, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor ekonomik şartlardan kısa süre içerisinde sıyrılarak yeni bir hikaye yazacak potansiyeli olduğunu, Türk özel sektörü olarak da her zaman bu hikayenin içinde olduklarını sözlerine ekledi.

“OSBÜK'ün taleplerini değerlendireceğiz”

Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, OSB'lerin sanayi üretimi için çok önemli olduklarının altını çizdi. Her zaman OSB'lerin, sanayi üretiminin yanında olduklarını ve OSB'lerin sorunlarına yönelik bir takım çalışmaları da halihazırda yürüttüklerini belirten Büyükdede, “Bu çalışmalarımızda OSBÜK'le de istişareler yapacağız. OSBÜK'ün taleplerini değerlendireceğiz. Elbirliğiyle sorunlarımızı çözecek yeni sistemler kurmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ziyarete OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütçü, Yönetim Kurulu Üyeleri Tahir Nursaçan, Sabri Tekli, Mustafa Yağlı, Genel Sekreter Vekili Serkan Ata ve Bölge Müdürleri Komisyon Başkanı Vahit Türkyılmaz katıldı.