OSBÜK tüm OSB'leri imar barışı ile ilgili bilgilendirdi

Bir süredir kamuoyunda konuşulan ve yeni düzenlemelerin yapıldığı imar barışı, Türkiye'nin üretim üsleri Organize Sanayi Bölgeleri tarafından da yakından takip ediliyor. OSBÜK, OSB'leri çok yakından ilgilendiren imar barışı ile ilgili TOBB Konferans Salonu'nda bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye'nin dört bir yanından OSB başkanları, bölge müdürleri ve imar yetkililerinin katıldığı toplantıda, imar barışının getirdiği tüm yeniliklerle ilgili bilgiler verildi, istişareler yapıldı. Toplantıda 31 Ekim'in imar barışından yararlanmak için son tarih olduğu vurgusu da yapıldı.

Programda konuşan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Attaroğlu, imar barışının OSB'ler için çok önemli olduğunu belirterek, imar mevzuatına ve ruhsata aykırı yapılara verilecek olan yapı kayıt belgesiyle çerçevesi çizilen imar barışının ihtilaflı durumları ortadan kaldıracağına vurgu yaptı. Yapı kayıt belgesi için ödenecek tutarın konutlarda yüzde 3, ticarethanelerde ise yüzde 5 olarak belirlendiğini vurgulayan Attaroğlu, OSBÜK olarak imar barışı ile ilgili sürecin başından bu yana çalıştıklarını, tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı. Attaroğlu, “Aykırı yapıların kayıt altına alınması OSB'lere önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

Gürgen, OSB'leri imar barışından yararlanmaya davet etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ise, imar barışı konusunda OSBÜK ile yoğun görüşmeler yaptıklarını, bu bilgi alışverişinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. İmar barışı ile ilgili bilgi veren Gürgen, imar barışını aykırı ve ruhsatsız yapıların kayıt altına alınarak belgelendirilmesi olarak açıkladı. OSB'leri mutlaka bu barıştan yararlanmaya davet eden Gürgen, 31 Ekim'in son tarih olduğunu, bu uygulamanın tüm taraflar için fırsat olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. İki ayrı oturumda OSB temsilcilerinin soruları yanıtlandı. OSBÜK İmar Komisyonu Başkanı Erdem Düzel'in koordinatörlüğünü yaptığı panelde, OSB temsilcilerinin soruları yanıtlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan, Harita Mühendisi Murat Gülten ve Uzman Yardımcısı Mesut Tuncer'in yer aldığı ilk oturumda imar barışının kazanımları üzerinde duruldu. İkinci oturumda ise örnek çizim ve hesaplamalarla OSB'lere detaylı teknik bilgi verildi. Panele OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri de katıldı.