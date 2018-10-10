OSBÜK'ten enflasyonla mücadele programına tam destek

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek verdi.

Türkiye'nin en öncelikli alanlarından birisinin yüksek enflasyonla mücadele olduğunun altını çizen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Türkiye'nin üreten gücü olarak 325 OSB'mizle bu mücadeleye tam destek veriyoruz” dedi. Organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin üreten gücü olduğunu ve içinde bulundukları süreçten en fazla etkilenen kesimlerden birisinin de üreten kesim olduğunu vurgulayan Kütükcü, “Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve tüm bakanlıklarımızın, STK'larımızın, iş dünyası temsilcilerimizin destek verdiği Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı son derece yerinde buluyoruz. Çünkü biliyoruz ki, enflasyon demek istikrarsız bir ekonomi demektir. Enflasyon demek, maliyet artışı ve işsizlik demektir. Bu anlamda OSB camiası olarak bize yıllarca büyük bedeller ödeten enflasyon canavarını yeniden hortlatmamak için verilen tüm mücadelenin tam destekçisiyiz” şeklinde konuştu.

“OSB'lerin enerji yükünü hafifletecek destekler bekliyoruz”

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda Bakan Albayrak'ın KDV iadelerinin yıl sonuna kadar ödeneceği, işverenlere istihdam desteği verileceği, elektrik ve doğalgaza yılbaşına kadar yeni zam yapılmayacağı gibi açıklamalarının da önemli olduğunu aktaran Kütükcü, “Sanayi tesislerimizi korumak, bu dalgalı süreçten en az hasarla çıkarmak ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. Burada sanayi tesislerine verilen başta istihdam desteği olmak üzere her türlü destek çok anlamlı. Ayrıca OSB'lerimizde çok ciddi enerji maliyet artışlarıyla karşı karşıyayız. Camia olarak bu konuda da, enerji yükünü hafifletecek destekler bekliyoruz” diye konuştu.