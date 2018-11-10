OSBÜK'ten kısa çalışma ödeneği teşekkürü

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinin iş dünyasını ve istihdam piyasasını oldukça rahatlatacak kritik bir adım olduğunu söyledi. Kütükcü, düzenleme için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açıklamasında iş dünyasının istihdam başta olmak üzere pek çok alanda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunun altını çizen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "Ülke olarak zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz. Elbette ki bu dönemi milletçe göğüsleyerek, daha güçlü yarınlara ulaşacağız. Ancak bu dönem, gerek küresel piyasalardaki daralma gerekse kendi ekonomimizdeki yavaşlamadan dolayı işletmelerimizin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönem. Biz de iş dünyamızın bu dönemdeki öncelikli taleplerini hazırladığımız raporlarda ilgili kurumlara, bakanlıklara ilettik. Resmi Gazete yayımlanan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili düzenleme de, acilen hayata geçirilmesi gereken taleplerimiz arasındaydı. Bu düzenleme için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a, Bakan Yardımcımız Ahmet Erdem'e ve emeği geçen herkese iş dünyamız adına teşekkür ediyorum. Kısa Çalışma Ödeneği bu süreçte istihdamın devamlılığını sağlamak ve işletmelerimizin istihdam yükünü azaltmak için çok kritik bir adım olmuştur. Bu tür pozitif düzenlemeler iş dünyasının, iş gücü piyasasının, dolayısıyla da Türkiye'nin üretim motivasyonunu artıracaktır" şeklinde konuştu.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel, ekonomik, sektörel, bölgesel zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde istihdamı koruyan bir uygulamadır. Bu uygulama ile birlikte iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanmaktadır.