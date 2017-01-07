Sabah gazetesi Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, 15 Temmuz gecesinde yaşananları kronolojik olarak kaleme aldığı "246 Bir Kurtuluş Destanı" adlı kitabını okurları için imzaladı.

Sabah gazetesi Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Nata Vega Alışveriş Merkezi’nde okurları için "246 Bir Kurtuluş Destanı" aslı kitabını imzaladı. İmza gününe katılan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül kendisinin de 15 Temmuz gecesi yaşadıklarına yer verilen kitapla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz hepimiz için gerçekten çok acı bir gündü belki bir daha yaşanmaması için dua ettiğimiz ama ders almamız gereken geceydi. Bu kitap hem Ankara hem İstanbul üzerinde 15 Temmuz gecesi yaşananları çok güzel bir şekilde saniye saniye, dakika dakika kronolojik bir şekilde Osman Altınışık Bey bir kitap haline getirmiş. Biz de tabiri caizse kendi cephemizde kendi mıntıkamızda bu darbeye ‘dur’ dedik. Bu kitapta bu da yer almış ayrıca bizi mutlu etti tabii ama bu bizim adımıza olması veya bizim yaptığımızdan ziyade bütün milletimizin, Türkiye’nin her tarafında verdiği mücadeleyi aslında anlatıyor ve bunu hem bizim unutmamamız gerekiyor hem de genç kuşaklara da 15 Temmuz’u unutturmamamız gerekiyor. Bu kitabı ben çok anlamlı buluyorum. 15 Temmuz’la ilgili yazılan belki birçok kitap var ama Osman Altınışık gerçekten akıcı bir üslupla güzel bir kitap haline getirmiş" diye konuştu.



"Ankara savaş alanına çevrilmişti"

Altınışık ise, 15 Temmuz gecesi ülkenin dört bir yanında yaşananları kitabında toparladığını aktararak, "Dakika dakika kronolojisi var. İstanbul’da, Ankara’da, Marmaris’te, Diyarbakır’da neler yaşanmışsa bu yaşanmışlıkların tamamını 246 Bir Kurtuluş Destanı kitabının içeriğinde toparladım. Bir gazeteci olarak ben yaşanmışlıkları geleceğe taşımakla sorumluyum ve bu sorumluluğu yerine getirmek istedim. Direnişin ve dirilişin Başkentiydi aslında Ankara çünkü birçok noktada Ankara savaş alanına çevrilmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te yaşadıkları var, Başbakanımız Binali Yıldırım’ın İstanbul’dan Ankara’ya geliş serüveni var, nerelerde kaldığı, neler yaptığı, kimler ulaşmaya çalıştı ardından Ankara ile birlikte İstanbul da en hareketli yerdi 15 Temmuz’a ilişkin. Şehitlerimizin kısa künyesi var, gazilerimizin hatıratları var kitabın içinde. O gece ’ben bu geceyi not almalıyımı’ kendi kendime söyledim ve ilk dakikalardan itibaren de bu ülke ne yaşadıysa hepsini bu kitapta topladım. Çok enteresan şeyler var okumanızı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Nata Vega AVM Müdürü Tahir Çelik de şunları kaydetti:

"Biz de 15 Temmuz’u unutturmak istemiyoruz aslında bütün halkımıza da bununla alakalı aktiviteler yapmak istiyoruz. Osman Altınışık’ın kitabı da gerçekten çok güzel bir kitap olmuş. Gereken değeri zaten gördü, çok yoğun bir katılım oldu imza gününe ve halkımız büyük bir teveccüh gösterdi. Bizler de 15 Temmuz’la ilgili etkinliklerimize bundan sonra da devam edeceğiz ve bu önemli günü elimizden geldiğince unutturmamaya çalışacağız."