Bak, Türk sporunun alt yapısına da ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyerek, “Olimpiyatlarda söz sahibi bir Türk sporu ortaya çıksın istiyoruz” dedi.

Ankara’da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu devam ediyor. JW Marriott Hotel’de yapılan genel kurulda, 294 delegeden 185’inin imzasıyla çoğunluk sağlandı. Toplantının açılışının ardından genel kurul başkanlık divanı oluşturuldu ve başkanlığa Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan seçildi. Kurulda bir konuşma gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Ben her zaman bu ailenin bir parçasıyım. Soyunma odalarında malzeme toplayan bir genç olarak başladım bu işe. Türk futbolu açısından şu anda gelinen nokta çok iyi bir konum. Fakat çok daha iyi yerlere taşımamız lazım. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar ve süreçler var. Bizim 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na adaylık sürecimiz çok önemli. Biz bu süreçte devlet olarak üzerimize düşen bütün teminatları verdik” ifadelerini kullandı.

“Olimpiyatlarda söz sahibi bir Türk sporu ortaya çıksın istiyoruz”

Projesi devam eden 34 tane stadın olduğunu kaydeden Bakan Bak, “Yaş ortalaması çok düşük. Modern statlara sahibiz. Avrupa’nın Türk futboluna verdiği önem ortada. Türk futbolunun gelişmesi için çok önemli bir kanun çıkardık. Biz kaynakları Türk futbolunun gelişmesi için harcamalıyız. Bizim arzumuz, Galatasaray’dan Olimpiyat şampiyonu çıksın istiyoruz, Fenerbahçe Kulübü’nden atlet çıksın, Trabzonspor’dan golfçü çıksın, Beşiktaş’tan bir boksör çıksın istiyoruz. Türk futbolunda bir açılım için bunlar çok önemli. Olimpiyatlarda söz sahibi bir Türk sporu ortaya çıksın istiyoruz. Bunun için altyapı çalışmaları yapıldı. Kulüplerimiz bu yönde önderlik yapması lazım. Kaynaklarımızı gençlerimiz için harcayalım. Dünya liglerinde oynayan sporcularımız olsun. Bölgesel akademiler kuralım. Hepimiz aynı gemideyiz” şeklinde konuştu.

“2017- 2018 şampiyonu Galatasaray’ı tebrik ediyorum”

A Milli Takım’ın da çok başarılı olmasını istediğini vurgulayan Bak, “Bunun için de altyapıya yatırım yapmak zorundayız. Ciddi şekilde borçları olan kulüplerimiz var. Bunları aşmak için üretmemiz lazım. Kulüplerin altyapısı için yapılacak her türlü yatırıma hazırız. Projelerle gelin, her türlü yardıma hazırız biz. 2017 - 2018 şampiyonu Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Süper Lig’e çıkan takımlarımızı ve 1. Lig’e çıkan takımlarımızı da tebrik ediyorum” diye konuştu.