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30 Mayıs 2018 00:34

Osmaniyeliler iftarda buluştu

Ankara Osmaniyeliler Derneği tarafından düzenlenen, geleneksel iftar buluşmasına katılan Öz-Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, 24 Haziran’da vatandaşa sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Osmaniyeliler iftarda buluştu

30 Mayıs 2018 00:34


Ankara’da yaşayan Osmaniyeliler iftar yemeğinde bir araya geldi. Programda semazen gösterisi ve tasavvuf müziği dinletisi sunuldu. Ankara Osmaniyeliler Derneği Başkanı Talip Ersoy, geleneksel olarak her yıl Osmaniyeli hemşehrileri iftar programı ile bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek faaliyetlerini şöyle anlattı:


"Dernek olarak Ankara’da Osmaniyeliler evi projemizin sonuna geldik. 2 yıldır üzerinde çalıştığımız projeyi tamamlayarak önümüzdeki haftalarda hizmete sunacağız. Altındağ Belediyesi içerisinde Hamamönü’nde 2 katlı Osmaniyeliler evimiz tamamlandı. Bundan sonra hemşehrilerimizle orada bir araya geleceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”


Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu ise yaklaşan seçimlerden dolayı gençlere çağrıda bulunarak, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde gençlerimizin mutlaka sandığa gitmesi gerekiyor. İlk kez oy kullanacak olan gençlerimiz olacak. Bu seçimlerde 2 milyon gencimiz daha oy kullanma hakkı elde etti. Şu anda toplamda 18-25 yaş arasında 10 milyon genç oy kullanacak. Bu gençlerimiz araştırarak, kimi isterlerse ona oy vermeli" diye konuştu.




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