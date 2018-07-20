Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 15:36

Osmanlı İmparatorluğunda Saat Kuleleri kitabının 2. baskısı

Osmanlı İmparatorluğunda Saat Kuleleri kitabının 2.

Osmanlı İmparatorluğunda Saat Kuleleri kitabının 2. baskısı

20 Temmuz 2018 15:36

baskısı yapıldı.


Türk kültürü, edebiyatı ve sanatıyla ilgili araştırmaları gelecek nesillere aktarmak ve bu alanlarda bilimsel çalışmalar yapmakla görevli Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Türk kültürüyle ilgili yayın çalışmalarına ve tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Zamana tanıklık eden Osmanlı İmparatorluğu şehirlerinin sembolü haline gelen saat kuleleri bu çalışmada genişletilmiş baskısıyla ilk kez bir arada sunuluyor. İlk baskıdan farklı olarak Anadolu’dan bir, yurt dışından yedi saat kulesi daha esere ilave edildi. Özgün haliyle günümüze gelenler, bugüne ulaşamayıp isimleri kaynaklarda geçenler ve yeniden yapılan saat kuleleri kitapta toplu olarak yer alıyor. Kitabı satın almak isteyen okurlar https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresinden esere ulaşabilir.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç