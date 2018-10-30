Osmanlı Ocakları Derneği Mardin'de istişare toplantısı düzenledi

Osmanlı Ocakların Derneği Kurucu Genel Başkan Başkan Kadir Canpolat, Mardin'de düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "Bölgede istikrarın ve kardeşliğin devamı için AK Parti'nin göstereceği belediye başkan adaylarının destekleyeceğiz" dedi.

Osmanlı Ocakları Derneğinden yapılan açıklamada bölgenin kanaat önderleri ve aşiret yetkililerinin büyük ilgi gösterdiği belirtilen istişare toplantısında konuşan Osmanlı Ocakları Derneği Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Bölgede istişare toplantıları gerçekleştiriyoruz, Burada bulunmamızın bir amacı var. Yeniden bir seçime gidiyoruz. Bu seçime giderken ne yapacağız, hangi partiye oy kullanacağız, hangi görevleri üstleneceğiz, burada kanaat önderleri aramızda, hep beraber konuşacağız" dedi.

Kadir Canpolat, bir milletin hangi milletten olduğunu anlamak gerekiyorsa, o milletin sosyal yaşantısına bakmak gerektiğini belirterek, "Göreceğimiz şey şunlar; Biz ibadet ederken, Kürt-Türk ayrımı yapmadan ibadetlerimizi yerine getiren bir milletiz. Uydum hazır olan imama derken bir imama uyuyoruz. Cenaze namazında musalla taşında cenaze namazını kılarken bir milletiz. Dikkat edelim halaylarımız, türkülerimiz, ezgilerimiz bir bizim. Bizi farklı kılan ne olabilir ki? Düşünceleri, dini, kıblesi bir olan aynı coğrafyada Selahattin Eyyubi'nin askeri olmuş bu millet. Öte yandan Hazreti Fatih'e asker olmuştur. Selahattin Eyyubi hangi manalarla Kudüs'e Türk askerleri de aynı ruh ve manada yanındaydı. Selahattin Eyyubi Hazretlerinin Türk askeride vardı. Öte yandan 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri hangi manada İstanbul'u fethettiyse onun da arkasında Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i devasa bir ordusu vardı. Şimdi elimizde büyük bir done var. Bu Osmanlı medeniyetidir. Osmanlı kimseyi kendi etnik kimliğinden dolayı ayırmamıştır birleştirmiştir. Biz böyle bir milletten geliyoruz" dedi.

Konuşmasında , "Biz Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevisi hatta gayrimüslimlerin kendi etnik kimliklerine saygı duyuyoruz. Kiliseler bugün açık. Biz insanların dinine, diline, ırkına karışmıyor saygı duyan bir anlayışı benimsiyoruz" diyen Canpolat sözlerine şöyle devam etti:

"Yaradılanı yaradan dan ötürü seviyoruz. Bizim gibi bu şekilde herkesi seven liderlerle yola devam edeceğiz. İşin özü Erdoğan'a hep beraber kendimiz için sahip çıkağız. Sadece yurdumuzda değil dünyanın her yerinde, Türkiye bir ruh olmuş, liderine ölümüne sahip çıkıyor dedirtmemiş gerekiyor. Eğer kanlarımızda asil bir kan varsa bu millet adına elem şeyler yapmak istersek şu anda çok büyük bir fırsat ve örnek var, Erdoğan'ın kadrini kıymetini bilmeliyiz.”

Osmanlı Ocaklarının herkese eşit mesafede olduğunu bildiren Canpolat, "Bizim kırmızı çizgimiz HDP ve İYİ Parti'dir. Çünkü HDP terör örgütü, bizim kardeşliğimizi gasp ediyor, bizim kardeşliğimizin altına dinamit koyuyor. Bu yüzden bizim HDP ile iyi ilişkiler içinde olmamızı kimse beklemesin. Diğer kırmızı çizgimiz İYİ Parti. O da FETÖ ile ilişkilerine çeki düzen vermiyor. Diğer siyasi partilerimizin hepsi bizimdir. Çünkü Türkiye içinde şekillenmişlerdir. Vatandaşlarımız, halkımız kime isterse özgür ve hür iradesi ile ona oy verebilir. Hatta terör örgütleri ile işbirliği içinde olan partilere bile baskı yapmıyoruz. Biz demokrasiye kardeşliğe barışa inanıyoruz. Bölgede milleti tehdit ede ede oy istemeyiz onlar gibi" dedi.

Osmanlı Ocaklarının AK Parti ile hiçbir ilişkisi olmadığını bildiren Kadir Canpolat şunları söyledi:

"Ben AK Parti'nin üyesi ve yöneticisi olabilirim ama kurumlarımız ayrı. Biz bütün partilere eşit mesafedeyiz ama ülkemiz zor dönemlerden geçerken seyirci kalamayız. Şırnak'ta ölen vatandaşımız İstanbul'un da canını yakıyor. Bizi bir yapan bir ruh var o ruh İslamiyettir. Daha düne kadar türbanlı çocuklarımızı okul içine almayan zihniyet sen Kürtsün gelme demedi. Türk'ün de Kürdün de türbanlısını içeri almadılar. Mesela şu ki bu milleti kurtarmaya Eyyubiler, Fatihler, Abdülhamitler, Atatürkler Erdoğan'ı göndermiştir. Yapılacak seçimlerde biz bütün adaylara mesafemiz eşittir ama Erdoğan kimi işaret ediyorsa sonuna kadar onu destekleyeceğiz. Biz STK olarak kendi imkanlarımızla varız, bağış kabul etmiyoruz. Bir ücret almadığımız için emir de almıyoruz. Ülkemizin bekası için Erdoğan'ı destekliyoruz. Bizim bir siyasi fikrimiz yok, Erdoğan'ımız var. Şu anda ülkemizde olduğu gibi dünyanın adalete kavuşması adına Erdoğan diyoruz. Dünyanın her yerinde mazlumlara sahip çıkan liderimiz bin yıllık aşkla başımızda. Ben kefenimi giydim. Bugün buradayım yarın Şemdinli'de. Biz bugün buradayız yarın her yerde. 15 Temmuz gecesi gibi öldürmeyi değil ölmeyi göze alacak kadar bu meseleyi ciddiye alıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da bu toplantıların devamını sağlayacağız. Çünkü başka Türkiye yok, başka Erdoğan yok. Sınırların ötesinde devasa canavarlar ağzını açmış bizim birbirimize düşmemizi bekliyor. Akıllı olmanın zamanı geldi. Yeni Türkiye'de hep beraber mücadele edeceğiz. Biz AK Partili değiliz ama bizim bir sevdamız var. Bizim bir Erdoğan'ımız var. O yüzden AK Parti Genel Merkezi hangi belediye başkan adayını gösterirse biz ona oy vereceğiz. Birileri sizin yollarınıza bomba döşerken, birileri size hizmet edecek. Bu ölçülerde oy kullanmalıyız" dedi.