Osmanlı Ocakları Derneği Türkiye gençlik kolları başkanlığına Fazla Bal getirildi

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi Türkiye Gençlik Kolları Başkanlığına Fazla Bal'ın atandı. Osmanlı Ocakları Genel Merkezinden yapılan açıklamada, “Osmanlı Ocakları ailesi büyük bir ailedir. Ana kademe, Gençlik kolları, Kadın Kolları, Üniversite ve ihtiyar heyeti olamak üzere bütün yaş guruplarına hitap eden teşkilat bünyemizde lise çağındaki kardeşlerimizden üniversiteye uzanan ve dahi ihtiyar heyetinde kadın kollarına ulaşan ve hizmet veren büyük bir teşkilat olduğumuz apaçık ortadadır. Bugüne kadar bir çok alanda yeni atamalar yaparak teşkilatımıza taze kan katmanın ve hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Osmanlı Ocakları genel merkez binasında gerçekleşen törene Kurucu genel başkanımız Kadir Canpolat ve Türkiye Gençlik kolları Başkanımız Fazlı Bal'ın katılımlarıyla tören gerçekleşti ve Gençlik Fazlı Bal'a teslim edildi"denildi.

Genel Başkan Kadir Canpolat; ”Osmanlı misyonu çok büyük bir misyon hepimizin bu noktada temsil için yeterli olmakla beraber güncellenen ilim ve ahlaktan nasiplenip kendimizi tertiplemeye gayret eden bir teşkilatız. Kadın kolları gibi Gençlik Kollarımızda artık aktif halde. Fazlı Başkanımıza görevinde başarılar diliyor, Cumhuriyetin değerlerinde ecdadımızın İzinde olmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Katılımcı yöneticilere karşı konuşma yapan Fazlı Bal ise “Bize verilen görevin sorumluluğunun ve vebalinin farkındayız. Bir taraftan Osmanlı kültür ve medeniyetine özde sahip çıkarken gençliği sigara ve bağımlılık yapan tüm alışkanlıklardan uzak tutmak İçin projeler geliştirip ve tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. 21 yaşında Hz Fatih'e çağ açıp çağ kapattıran ahlakla bakacağız, cesaret ve hizmetle kendimize hedefler koyarak milletimize hizmet edeceğiz. Çok çalışacağımızın sözünü veriyoruz” şeklinde konuştu.