Osmanlı Ocakları Elazığ İl Başkanlığı açıldı

Osmanlı Ocakları Elazığ İl Başkanlığı Kurucu Genel Başkan Kadir Canpolat'ın katılımlarıyla resmen hizmete başladı. Törende konuşan Canpolat, “Osmanlı medeniyetini yaşamak ve yaşatmayı hedefleyen Osmanlı Ocakları'nın yeni bir il temsilciliğini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Elazığ Merkez Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleşen törende Kuran tilavetiyle, saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasıyla başladı. Tören ilk olarak il başkanlığına atanan Yunus Demirel'in şiir ve karşılama konuşmasıyla başladı. Törende daha sonra Osmanlı Ocakları genel merkez teşkilat başkanlığına atanması için ismi geçen Bilal Osman, teşkilat yapısı ve ocağın misyonu ve vizyonu hakkında bilgi verdi. İstanbul Teşkilat Başkanı Cahit Celayir ise törende yaptığı konuşmada, “Teşkilatımızı durdurmaya çalışıyorlar, bizi engellemeye çalışıyorlar, bu salonu dahi bize devlet büyüklerimizin baskısıyla veriyorlar. Kefenli liderin kefenli askerlerini yıldıramayacaklar” dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ise törende yaptığı konuşmada Osmanlı Ocaklarının 72. il başkanlığının hizmete girdiği kaydederek, “ Bize yeni fetihler ve zaferler gerekiyor, bu yüzden ya Fatih'i geri ver, ya da Erdoğan'a güç ver Allah'ım” sözleriyle başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Osmanlı medeniyetini yurtta ve dünyada yeniden barış ve kardeşlik adına yaşatmak istiyoruz. Osmanlı medeniyetini yaşamak ve yaşatmayı hedefleyen Osmanlı Ocaklarının yeni bir il temsilciliğini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetin değerlerinde, Ecdadın izini süreceğiz.”

Osmanlı'nın dünya yönetimini taklit eden ABD, orta doğuya kardeşlik, birlik ve beraberlik yerine aile kavgalarını getirdiğini bildiren Canpolat, “Müslüman alemine fitne tohumunu serperek bölgeyi terör yuvası haline getirdi. Osmanlı döneminde etnik kimlik ve diğer din ve dil ayrımcılığı yapılmadan yürütülen sistem şimdilerde yerini savaş ortamına bıraktı. Müslüman milleti tahkir ediliyor. Osmanlı Ocakları önce yurtta daha sonra Türk devletlerinde ve nihayeti dünya genelinde büyük bir teşkilat olma yolunda ilerlediğini görüyor ve gurur duyuyoruz. Teşkilatımızın ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde karşılığının olması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. 15 Temmuzda olduğu gibi o ruh ve manada 16 Nisan'da teşkilat yapımız ve tüm kademeler gece gündüz çalışıp ülke istikrarına gücümüz nispetinde katkı sağladık. Yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir bütçemiz olmadan, yahut herhangi bir destek almadan ve bir şey beklemeden hizmet etmeye çalışıyoruz. Bölücü grupların karşısında yerli ve milli duruşumuzla model bir teşkilat olduğumuzu ve ülkemizin en büyük tam bağımsız bir STK'sı olduğumuzu da söyleye biliriz“ dedi. Canpolat, konuşmasında il başkanlığının açılışıyla yakından ilgilenen ve Cumhur ittifakına sahip çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ve MHP Elazığ il başkanlığına teşekkür etti.

Konferans salonunda son bulan açılış programı Osmanlı Ocakları İl Başkanlığında devam etti. İl Başkanlığı binasına geçen kalabalık heyet Osmanlı Ocakları andını okudu. Kadın kolları ve gençlik kollarıyla bir araya gelen Genel Merkez yöneticileri teşkilatın tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'ın tüm ilçe ve beldelerde, teşkilatlanması istendi.