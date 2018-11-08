Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'tan Prof.Dr. Şengör'ün açıklamalarına tepki

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Osmanlı bir Balkan devletiydi. Osmanlının konuştuğu dil Balkan diliydi" açıklamasında bulunan Prof. Dr. Celal Şengör'e "Osmanlıyı aşağılamaya çalıştı" diyerek tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Prof Celal Şengör'ün yaptığı açıklamaların bu millete bir hakaret olduğunu ileri sürerek, "Osmanlı Devletine ‘imparatorluk' olduğunu söyleyerek birinci hakaretini yapmış, devleti aliyi emperyalist olarak göstermiştir. İkinci hakaretinde ise Osmanlı Devleti'nin Anadolu devleti olmadığını ve Balkanlara ait bir devlet olduğunu dahi dilinin bir Balkan dili olduğunu söylemiş Anadolu'nun bağrı Söğüt'te kurulan bu eşsiz devleti ve medeniyeti tahkir etmeye çalışmıştır. Kendisi art niyetli değilse Osmanlı'ya karşı bir husumeti yoksa bu iddialar neyin nesidir? Her fırsatta geçmişine küfreden hakaret eden hainlere şahit oluyoruz. Bıkmadılar bu Osmanlı düşmanlığından. Bunların ne Osmanlı'dan ne de Cumhuriyetten nasiplenemediği apaçık ortadadır" dedi.

"Dışkı yemesiyle gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör bu kez çok farklı şekilde Osmanlı'ya karşı bir halt yemiştir. Bu yediği halt dışkı yemeğe benzemiyor" diyen Kadir Canpolat, açıklamasında şunları söyledi:

"Söz konusu Osmanlı, bizim ecdadımızdır. Ananelerimizi ve törelerimizi bir kenara koyamayız. Türkiye'yiz çok şükür ama Osmanlı'ya da hakaret etmeyeceğiz. Ecdadımızın ve Anadolu şehitlerimizin tamamının kemiklerini sızlatmıştır. Bu şahsiyetin anormal davranışları bir ilk değildir. Dini ve kimliği mübhem olan bu tipler topluma telafisi olmayacak kin ve nefret sarf etmektedir. Bu ve benzeri dışkı yiyen ve kendi ecdadına iftira atacak kadar haltlar karıştıran sözde eğitim ve bilim insanını kınıyor yüce milletimizin taktirine havale ediyoruz."