Osmanlı Ocakları Mevlit kandilinde buluştu

Mevlit ve Kuran tilaveti okunarak başlanan programda Hazreti Muhammed'in hayatı anlatıldı. Programda bir konuşma yapan Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkan yardımcısı teşkilat Başkanı Ayşe Gürkan, ümmet şuurunda olunması gerektiğini belirterek, "Toplumsal ahlakın yegane mirasçısı olan, alemlere rahmet İçin gönderilen Hazreti Muhammed'i örnek alıyor ve onu asırlar sonrasında seviyoruz ve ebediyetle kadar seveceğiz” dedi. Daha sonra konuşan Sivil Toplum Kuruluşları Derneği Başkanı Semih Kıbrıs ise yaptığı konuşmada, "Bugün her iyiliğin, her hoşgörünün, her sadakatin ve samimiyetin altında izi bulunan Hazreti Muhammed'in yeryüzünü şereflendirerek ve yaratıcının yeryüzüne artık gazabının uğramayacağını müjdeleyici olarak indiği andır” dedi.

Mevlit Kandili etkinliğine Osmanlı Ocakları Genel Başkan Başdanışmanı Turgay Seyhan,Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Habib Şeker, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Fahri Başkanı Faysal Alp, Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Demirel, Ortopedik Özürlüler Federasyonu Başkanı Kemal Kart, Emekliler Derneği Başkanı Cafer Erten, Engelli Hakları Federasyon Başkanı Ayhan Metin, Nallıhanlılar Derneği Başkanı Ali Göker, Uluslararası Eğitim Derneği Başkanı Hadi Diler, Ankara Meclisi Dernek Başkanı Dursun Fındıklı, Ardahanlılar Derneği Başkanı Medeni Çeltsen, Ankara Hanimeliler Derneği Başkan Yardımcısı Feride Mutlu ve bir çok davetli katılım sağladı.

Mevlit Programında konuşmacıların ardından ilahiler eşliğinde devam etti.