Osmanlı Ocakları 'Osmanlı'da Alevilik' konusunu masaya yatırdı

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen ‘Osmanlı'da Alevilik' programında konuşan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Bizim gayemiz milletimizi buluşturmak, bizim amacımız insanlar üzerinde etnik kimlik yapmadan, hiç kimseyi öteki görmeden yaratılanı yaratandan ötürü sevmek anlayışı ile var etmektir” dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen ‘Osmanlı'da Alevilik' konulu programa bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Alevi Dedesi Ali Kılıç katıldı. Programda ilk olarak söz alan Alevi Dedesi Ali Kılıç, demokrasiyi hayatın her alanında ve birilerine saygılı olarak yaşamak gerektiğini belirterek, "Coğrafyamız topallıyor, ötekileştirmeyi bırakıp birbirimizi anlamamız lazım yoksa bu ülkede rahatlık yoktur. Değerli konuklar hepinize saygılar sunarım, ben garip Musa ocağından bir vatandaşım, dedeliğim oradan geliyor. Şimdi burada yolumuz ve yordamımızı bilip doğru adım atarsak her şeyi doğru okuruz, doğru okumamaya başlar isek hep yanlış okuruz. Biz hayatımızın her alanında doğru şeyleri yapıyor ve yaptığımızı söylüyoruz. Bu nedenle burada sizlerin olması bana onur veriyor, sevgili başkana, sevgili yönetim kurulu üyelerine ve diğer katılımcılara saygılar sunuyorum. Davet ettiler geldim, buraya gelmemdeki neden sizlerin hizmetinde olmak içindir. Hizmet bizim için haktır, kutsaldır ve önemlidir. Demokrasi insan kavramının, özgürlük düşüncesinin içindedir. Demokrasiyi hayatın her alanında ve birilerine saygılı olarak yaşamak gerekir. Coğrafyamız topallıyor. Ötekileştirmeyi bırakıp birbirimizi anlamamız lazım, yoksa bu ülkede rahatlık yoktur. Rahat olamayız, yani siz ekmeği yersiniz ama rahat edemezsiniz. Bunu anlayıp hayatımızın içerisinde görmemiz lazım. Değerli dostlar, her şeyin bir aklı selim yolu vardır. Bu yolu takip eden insan sonuçta bulur. Ben 1968'den bu yana bu işlerle çok kafa yordum, hayatta hiç kimse bana şunu diyemez; sen ayağını şurada yanlış atıyorsun diyemez. Çünkü ben ayak atmam ki yanlış olsun, bilmediğim yere ayak atmam. Bu yüzden de yanlış yapmış olmam. Benim tavsiyem yanlışlardan dönmek lazım. Rahat olun, rahatlık insana zarar vermez korkmayın, kimse zarar veremez. Eğer siz rahat bir adım atarsanız hiçbir insan zarar veremez. Çünkü ben bunların hepsini gördüm, yaşadım fiilen ve cebren yaşattılar bana. Korkmam, niye korkacağım, ben insana yanlış yapmam, sizlere öğüdüm budur. Osmanlı'da Aleviler haktır. Osmanlı dinin özü İslam ahlakıyla kurulmuş bir devlettir, İslam ahlakını ise Aleviler her koşulda ve zorlukta yaşamışlardır'' dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat da, Osmanlı medeniyetinin daha temelleri atılırken Şeyh Edebali hangi ruh ve manada bu temeli attıysa aynı ruh ve manada toplandıklarını belirterek, “Osmanlı'nın kültürünün özünde ne mi var? Türkmenlik var kardeşlerim, Osmanlı'yı kuran Şeyh Edebali var, onun da geldiği yer bellidir. Alevilik-Sünnilik meselesi değil birleştirme meselesidir. Bizim gayemiz milletimizi buluşturmak, bizim amacımız insanlar üzerinde etnik kimlik yapmadan, hiç kimseyi öteki görmeden, yaratılanı yaratandan ötürü severek anlayışı ile var etmektir. Osmanlı medeniyetinin daha temelleri atılırken Şeyh Edebali hangi ruh ve manada bu temeli attıysa, Allah'a yemin olsun biz de aynı ruh ve manada burada toplanmış bulunuyoruz” diye konuştu.

"Ben Atatürk'ü Hazreti Fatih'ten gayrı görmüyorum. Atatürk'te benim liderim, Hazreti Fatih'te benim liderim" diyen Canpolat, hiçbirini birbirinden ayırt etmemek gerektiğini belirterek, “İlla da şucu olmak, bucu olmak zorunda değiliz. Ben Atatürkçüyüm, sen Fatih‘çisin, yok böyle bir şey. Biz bunu kabul etmiyoruz. Eğer sen Atatürkçü isen sen zaten Fatihçisin, sen eğer Hazreti Fatih'i seviyorsan zaten Atatürk'e saygı duymak zorundasın. Çünkü bunlar bizim devasa ulvi liderlerimiz. Biz bu programı inşallah yurt geneline taşıyacağız. Bana sorarsanız birleştirmek adına ben Sunniyim demeyeceğim, ben mümin olmaya çalışan bir Müslümanım ve ne Hazreti Muhammed'den ne de Hazreti Ali'den vazgeçmem. Dünyada yeryüzüne adaleti tecil etmiş bir Osmanlı medeniyetinden bahsediyoruz. Yeryüzüne insanlığı, hoşgörüyü getirmiş bir medeniyetten bahsediyoruz. Bu medeniyet dünyaya 623 yıl kolluk kuvveti yapmış, zalim devletler bir başka, mazlum devletleri Osmanlı medeniyeti korkusundan işgal edip varlık haklarını ihlal edememiş, onu sömürememiş. Biz böylesine bir medeniyetin temelini atmış ve ülkemizde olduğu gibi dünyanın her yerine adaleti götürmüşüz. Bu medeniyetin temelinde Aleviler varsa, onlar bizim başımızın gözümüzün üstündedir. Bu böyle bilinmelidir“ dedi.

“Adımız Osmanlı, soy adımız ocakları diye kimse bizi hakir görmesin, kimse bizim Atatük düşmanlığı yapacağımızı aklının ucundan dahi geçirmesin” diyen Canpolat, şöyle devam etti:

“Biz Osmanlıyız, biz Cumhuriyet'in değerlerinde ecdadın izini süren bir kurumuz. Hala bize diyorlar ki siz Osmanlı Ocakları'nı kurdunuz da rejimi mi değiştireceksiniz. Hala anlatamadık, gece gündüz teşkilatlarımızda söylüyoruz, sosyal medya hesaplarımızda söylüyoruz, dikkatinize sunuyoruz. Böyle Osmanlı'da Alevilik programı deyip de Alevi vatandaşlarımızla bizleri kavuşturup buluşturan Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Ayşe Gürkan ve yönetim ekibini kutluyorum. Alevi Dedemiz Ali Kılıç'a ve kimliğine bakmayıp Alevi ve Sünni demeyip programa katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Buraya gelmenizle ne kadar ulvi bir sorumluluğu yerine getirdiğinizi bilmenizi ve bu kardeşlikte mayanızın olduğunu bilmenizi isterim.”