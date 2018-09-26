Osmanlı Ocakları Uluslararası Teşkilat Başkanlığı'na Melih Göğebakan atandı.

Osmanlı Ocakları Uluslararası Teşkilat Başkanlığı'na Melih Göğebakan atandı. Osmanlı Ocakları Genel Başkan Basın Danışmanı Muhammed Yavaş, Türkiye'de olduğu gibi tüm dünya genelinde Osmanlı Ocakları'nın temsilciliklerinin açılacağını belirtti. Yavaş yaptığı açıklamada, "Osmanlı Ocakları Türkiye'de teşkilatlanmasını bitirmek üzere. Yurdumuzda olduğu gibi tüm dünya genelinde büyük bir teşkilat olma yolunda bugün merkezimizde çok ciddi ve etkin bir atama gerçekleşti. Kültür Turizm Bakanlığı bünyesinde Avusturya'da belgesel çekimleri için bulunan Melih Göğebakan'ın isteği üzere Uluslararası ve kurucu Genel Başkanımız Kadir Canpolat uluslararası pozisyonda Dış Ülkelerden Sorumlu Teşkilat Başkanlığına atanmasıyla teşkilatın büyük hareketin ve hazırlığın temellerinin atıldığını söyleyebiliriz. Melih Göğebakan Genel Başkanımız Kadir Canpolat'ın öncülüğünde öncelikle tüm Türk devletlerinde yapılanmaya gidecek. Osmanlı Ocakları artık Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelere ülke sorumlusu atayarak Osmanlı medeniyetini yeniden tüm dünyaya barış ve kardeşlik adına kazandırmak için harekete geçtiğini söyleyebiliriz. Göğebakan'ın yerli ve milli projelerine yenilerini Osmanlı Ocakları ailesiyle birlikte hazırlanacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Konu ile alakalı açıklama yapan Melih Göğebakan ise şunları kaydetti:

"Avusturya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde belgesel çekimleri için bulunuyoruz. Ayrıca Avustralya Osmanlı Ocakları ülke sorumluluğu için çalışmalar başlattık. Bu yöndeki girişimlerimizi gören Genel Başkanımız Kadir Canpolat bize Uluslararası Teşkilat Başkanlığını uygun gördü. Bizde bu kutlu ve mübarek davanın içinde bulunmaktan şeref duyacağımızı belirterek verilen bu görevi kabul ettik. Öncelikle Avusturalya ve bölgede bir dizi atamalar yapacağız. Cumhuriyetin değerlerinde ecdadın izinde milletimize hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bugün dünyanın Osmanlı dönemindeki huzura, kardeşliğe, saygınlığa ve insani yaşama her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu görülüyor. Bizlerde Osmanlı Ocakları ailesi olarak dünyanın kurtuluşunun Osmanlı medeniyetinde saklı olduğunu biliyor ve artık devasa çalışmalarla dünyaya insanlık adına mührünü vurmuş medeniyetimizi yeniden ayağı kaldırmaya çalışacağız."

"ABD kan dökmeye devam ediyor"

Konu ile alakalı açıklamada bulunan Genel Başkan Kadir Canpolat, "Bugün ABD, taklit edilen Osmanlı sistemiyle yani hanlık, hakanlık, padişahlık ve nihai başkanlık sistemini geliştirirken, sistemsel olarak Osmanlı Devleti'ni taklit etmiş ise de onun ruhuyla hareket edememiştir. Hoşgörü sahibi değildir. Silah ve savaşla kan dökmüştür, dökmeye de devam etmektedir. Çoğu devleti ve toplulukları sömürmüş, yıkmış ve onların temel hak ve hürriyetlerini kundaklamıştır. Barış içinde yaşayan dünyanın Orta Doğusu bugün kan gölü halindedir. Osmanlı Devleti'nden sonra dünyayı yönetmeye çalışan ABD'nin kötü yönetimidir. Oysa dünya düzeni içinde adaleti ve düzeni tesis eden Osmanlı'nın varlığından çekinen zalim ülkeler mazlum olan ülkeleri mağdur edemiyordu. Osmanlı Devleti kendi milleti gibi dünyada yaşayan tüm insanların temel hak ve hürriyetlerini gözeterek bir ahlak ve bir saygınlık üzerine adalet ve ihlasla kötülüklerin önünde bir set gibi kalkan gibi duruyordu. Bugün kötülüklerin ve terör yuvalarının varlığını destekleyen haline gelen ABD'nin Osmanlı gibi olamadığı görülmüştür. Dünya büyük bir medeniyete muhtaçtır. Bu medeniyet daha önce yeryüzüne model olan Osmanlı medeniyetidir. Osmanlı medeniyetini yeniden dünyaya hâkim kılacak ve temin edecek yegâne kurum Osmanlı Ocakları'dır. Bizler de bu kutsal kurumda barışı, kardeşliği, birlik ve bütünlüğü aşılayarak önce milletimize, sonra tüm dini ve dili ne olursa olsun yenidünya düzenine yaşayıp ve yaşatmaya çalışacağız. Bu anlamda Melih Göğebakan Başkanımızla büyük projelere imza atacağımıza inanıyor, tebrik ediyorum. Kurumumuza ve dünya kamuoyuna hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Melih Göğebakan kimdir?

1974 Osmaniye doğumlu olan Göğebakan, orta ve lise öğrenimini yine Osmaniye'de tamamladı. İmam hatipli olan Göğebakan, evli ve 2 çocuk babası.