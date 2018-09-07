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07 Eylül 2018 13:04

Osmanlıpor, Kayseri yolcusu

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto 1.

Osmanlıpor, Kayseri yolcusu

07 Eylül 2018 13:04

Lig’e verilen arada Kayserispor ile hazırlık maçı oynayacak Osmanlıspor, bugün Kayseri’ye gidecek.


Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig’e verilen milli ara sebebiyle Kayserispor ile oynayacağı hazırlık maçı için bugün Kayseri’ye gidecek. Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını da bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Ostim Stadı’nda, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından sprint çalışması yapan mor-sarılı ekip, 5’e 2 top kapma oyununa geçti. Antrenman açma germe egzersizleriyle son buldu.




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