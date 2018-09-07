Osmanlıpor, Kayseri yolcusu

Lig’e verilen arada Kayserispor ile hazırlık maçı oynayacak Osmanlıspor, bugün Kayseri’ye gidecek.

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig’e verilen milli ara sebebiyle Kayserispor ile oynayacağı hazırlık maçı için bugün Kayseri’ye gidecek. Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını da bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Ostim Stadı’nda, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından sprint çalışması yapan mor-sarılı ekip, 5’e 2 top kapma oyununa geçti. Antrenman açma germe egzersizleriyle son buldu.