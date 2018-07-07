Osmanlıspor havuz çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdüren Osmanlıspor ekibi, günü çift antrenmanla tamamladı. Mor-sarılılar günün ilk çalışmasını kampa girdiği bir otelde yaptı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana oyuncular vücut ağırlığıyla yapılan ‘core’ çalışmasıyla başladı. Antrenman kapalı havuzda yapılan egzersiz hareketleriyle son buldu.

Günün ikinci antrenmanına Bolu’da bir termal otelin sahasında çıkan mor-sarılılar, 1,5 saat çalıştı. Topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmana oyuncular gruplar halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam etti. Daha sonra taktiğe yönelik çift kale maç yapan oyuncular antrenmanı sonlandırdı. Takımın kalecileri ise takımdan ayrı ayak tenisi oynadı.