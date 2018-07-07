Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 21:58

Osmanlıspor havuz çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını bugün çift antrenmanla devam ettiren Osmanlıspor, havuz çalışması yaptı.

Osmanlıspor havuz çalışması yaptı

07 Temmuz 2018 21:58


Yeni sezon hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdüren Osmanlıspor ekibi, günü çift antrenmanla tamamladı. Mor-sarılılar günün ilk çalışmasını kampa girdiği bir otelde yaptı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana oyuncular vücut ağırlığıyla yapılan ‘core’ çalışmasıyla başladı. Antrenman kapalı havuzda yapılan egzersiz hareketleriyle son buldu.


Günün ikinci antrenmanına Bolu’da bir termal otelin sahasında çıkan mor-sarılılar, 1,5 saat çalıştı. Topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmana oyuncular gruplar halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam etti. Daha sonra taktiğe yönelik çift kale maç yapan oyuncular antrenmanı sonlandırdı. Takımın kalecileri ise takımdan ayrı ayak tenisi oynadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Pazar
    Açık
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç