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11 Temmuz 2017 14:19

Osmanlıspor, Kızılcahamam’da

Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıklarının 2.

Osmanlıspor, Kızılcahamam’da

11 Temmuz 2017 14:19

etap kamp çalışmaları için gittiği Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ilk antrenmanını yaptı.


Yeni sezon hazırlıkları için Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine giden Osmanlıspor, güne dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Kızılcaham ilçesinde 2. etap kamp çalışmalarına start veren Başkent ekibi, teknik direktör Bülent Uygun gözetiminde günün ilk antrenmanını Soğuksu Tesisleri’nde yaptı. Performans antrenörü Thorsten Völler gözetiminde 35 dakika ısınma ve koordinasyon çalışması yapan mor-sarılılar, daha sonra tam sahaya kurulu istasyonlarda dayanıklılık ve çabukluk çalıştı. Yardımcı antrenörler nezaretinde topla yaptırılan koordinasyon ve pas çalışmasıyla günün ilk antrenmanı son buldu.


Diğer yandan takımın kalecileri Hakan Arıkan, Karcemarskas ve Ahmet Eyüp Türkaslan takımdan ayrı kaleci antrenörü Özden Özgün nezaretinde özel çalışma yaptı. 1 saat 20 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Tiago Pinto katılmazken, bu oyuncular fitness salonunda fizyoterapist gözetiminde çalışmalarını devam ettirdi.




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