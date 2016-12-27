Osmanlıspor kupa hazırlıklarına başladı

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Şanlıurfaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında galibiyetle ayrılan Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Şanlıurfaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 29 Aralık Perşembe günü deplasmanda Şanlıurfaspor’a konuk olacak Başkent ekibi, bir günlük iznin ardından bugün topbaşı yaptı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman, yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda daha sonra çeşitli pas organizasyonları denendi. 7’ye 2 top kapma oyunuyla devam eden çalışmalar, yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Raul Rusescu, Engin Bekdemir ve Raheem Lawal katılmazken iyileşme sürecine giren Tugay Kacar antrenmanın ilk etabında takımla birlikte, sonraki etabında ise takımdan ayrı salonda çalışmalarını devam ettirdi.

Osmanlıspor, yarın basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve havayoluyla maçın oynanacağı Şanlıurfa’ya gidecek.