Osmanlıspor maç saatini bekliyor

Lig'in beşinci haftasında yarın Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Kardemir Karabükspor Çamlık Antrenman Sahası'nda yapılan çalışmalar 1 saat sürdü. Isınma koşusuyla antrenmana başlayan mor-sarılı ekip koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan açma germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı.